我国多措并举提升全民健康素养水平

新华社北京6月6日电（记者李恒、董瑞丰）健康教育人才队伍更加壮大；全国居民健康素养水平持续提升，平均每年提升2个百分点左右……国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局日前联合印发《全民健康素养提升三年行动方案（2024-2027年）》，提出上述主要目标。

记者6日从国家卫生健康委了解到，这份方案旨在全面系统提升全民健康素养，教育引导居民个人真正成为自己健康的“第一责任人”，进一步推动卫生健康工作从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变。

方案提出包括加大优质健康科普产品供给、规范健康科普信息发布与传播、加强健康教育人才队伍建设、加强社会倡导动员等四方面主要措施。

其中明确，继续推进健康县区建设，坚持政府、社会、个人共建共享，改善各类健康影响因素。以健康促进医院建设为抓手，推动实现从以医疗卫生部门为主向多部门多层次参与转变，从以个人为主向个人和社区共同参与转变，从以疾病治疗为主向以预防为主转变。

方案规定，将每年6月份作为健康素养宣传月，推动行业协会、学会向全系统、全社会发出倡议，组织策划开展健康相关主题宣传教育活动。

近年来，我国大力实施健康中国战略，出台一系列政策举措，开展健康知识普及行动，取得明显成效。监测显示，我国居民健康素养水平呈现持续增长态势，2023年达到29.70%。