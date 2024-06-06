直播预告：加强多学科联合诊疗 提升食管癌防治水平

食管癌是消化道领域最常见的恶性肿瘤之一，但是很多人并没有引起足够重视。哪些是食管癌高发人群？对于已经罹患食管癌的患者，有哪些事项需要特别注意？

6月7日9:00，厦门大学附属第一医院副院长、肿瘤内科主任医师叶峰，福建省肿瘤医院胸部肿瘤外科主任医师方卫民，福建医科大学附属协和医院放射治疗科主任医师杨勇将做客“人民好医生”客户端直播间，与大家一起聊一聊有关食管癌多学科联合诊疗的话题，敬请关注。

专家简介：

叶峰，厦门大学附属第一医院副院长、肿瘤内科主任。国家肿瘤学临床重点专科学科带头人，主任医师、博士、博士生导师。中国临床肿瘤学会(CSCO)理事，中国临床肿瘤学会（CSCO）临床研究专委会委员，中国抗癌协会肿瘤药物临床研究专业委员会委员。

方卫民，福建省肿瘤医院胸部肿瘤外科二病区行政副主任、主任医师。福建省海峡肿瘤防治科技交流协会常务理事，福建省抗癌协会纵膈肿瘤专委会副主任委员，福建省抗癌协会食管癌委员会委员。

杨勇，福建医科大学附属协和医院放射治疗科副主任。福建省高层次引进人才（C类），硕士生导师。国际淋巴瘤放射治疗协作组委员（ILROG Council），CSCO抗白血病联盟&抗淋巴瘤联盟青年委员会委员。

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