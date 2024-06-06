提升医养结合服务能力（来论）

国家卫生健康委近期公布，目前全国具备医疗卫生机构资质并进行养老机构备案的医养结合机构有7800多家，床位总数达200万张，全国医疗卫生机构和养老服务机构签约合作8.7万对。这表明，我国医养结合正在进入发展快车道。

我国是世界上老年人口规模最大的国家，也是老龄化速度最快的国家之一。传统养老模式已无法满足老年人口的健康医疗需求。积极推进医养结合，不仅有助于优化养老服务供给，切实提升老年人的获得感和满意度，也有利于优化社会资源配置，推动医疗机构和养老机构转型发展。

我国医养结合政策不断完善，各地因地制宜进行创新实践，医养结合发展取得积极成效，但在区域发展均衡性、服务供给多样性、人才队伍稳定性等方面还存在短板。适当向发展薄弱地区和农村地区倾斜，鼓励社会力量参与，才能更好推动医养结合均衡发展。扩大居家社区医养结合服务供给，大力推广家庭医生定期上门巡检、“互联网+护理服务”等先进经验做法，有助于提升医养结合的服务能力。加大医养结合服务人才培养培训力度，建立健全医养结合从业人员激励保障机制，就能不断为医养结合注入人才活水。多措并举、形成合力，推动医养结合高质量发展，将为老年群体的幸福生活提供更有力的护航。

《 人民日报 》（ 2024年06月06日 05 版）