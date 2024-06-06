各地开展护眼主题宣传

本报北京6月5日电 （记者申少铁）记者今天从国家疾控局获悉：今年6月6日是第二十九个全国“爱眼日”，日前各级疾控部门陆续开展了形式多样的宣传活动，普及眼健康科学知识，增强公众护眼意识，倡导全社会形成科学护眼、预防近视的良好氛围，共同呵护儿童青少年的视力健康。

近年来，国家疾控局指导各地积极开展儿童青少年近视防控工作：河北省疾控局会同多个部门联合开展儿童青少年近视干预工作，提供公共卫生干预技术指导和支持；上海市组织编制《儿童青少年裸眼视力和屈光度评价规范》，指导近视防控从业人员根据儿童青少年裸眼视力测量结果进行分级分类管理，评价儿童青少年远视储备情况，将近视防控关口前移；湖北省打造“防、筛、管、治、研”一体化的全流程健康管理服务模式，建成覆盖17个地市州、103个县的近视防控体系，制定儿童青少年近视防控指南和视力筛查指南，组织开展爱眼护眼健康宣教和专题培训；四川省以儿童青少年近视监测与干预为契机，对全省各县（市、区）的900余所学校教学与生活环境进行监测，针对影响视力较大的因素提出相关整改建议，起草中小学校卫生检查、中小学校课桌椅配置等技术指南。

《 人民日报 》（ 2024年06月06日 13 版）