本报北京6月5日电 （记者邱超奕）日前，人力资源社会保障部印发关于强化支持举措助力银发经济发展壮大的通知，要求统筹用好人力资源社会保障各项政策措施，支持银发经济健康发展，助力稳定和扩大就业，提高人民生活品质。

通知明确，要加大银发经济技术技能人才培养，引导技工院校优化调整专业设置，加强涉老专业产教融合，及时将养老护理、健康照护、医疗服务等银发经济急需紧缺职业纳入职业技能培训目录并开展特色培训。畅通银发经济领域人才发展空间，指导银发经济领域用人单位自主开展技能人才评价，支持养老服务机构中从事医疗、康复、护理等各类专业技术工作的医务人员按规定参加职业资格考试或职称评审，在相关职业技能大赛中设立专门赛项。

通知要求，加强银发经济企业用工服务保障，将银发经济领域重点企业纳入用工服务保障范围，线上开设银发经济招聘专区，线下开展专场招聘活动，做好人才需求预测。落实银发经济企业吸纳就业政策，对招用高校毕业生的小微企业和招用就业困难人员的单位，按规定给予社会保险补贴。设立一批银发经济领域见习基地，增强青年对银发经济领域就业的体验感和认同感。支持银发经济领域自主创业，开发一批创业项目库，开展马兰花创业培训，开设银发经济创业孵化专区和基地，对自主创业的重点群体，按规定落实税收优惠、创业担保贷款等政策。强化银发经济领域岗位认同，加强企业用工指导，鼓励企业改善生产生活条件，激发员工积极性，稳定用工规模。

通知提出，拓展银发群体增收渠道，引导用人单位大力开发“适老化”岗位，支持公共部门、基层社区推广“以老助老”服务模式，支持人力资源服务机构开发适合老龄人力资源的就业岗位、技术产品和服务模式。维护大龄劳动者劳动权益，引导用人单位依法保障超龄劳动者劳动报酬、休息休假、保险福利等权益，畅通大龄劳动者维权渠道。

《 人民日报 》（ 2024年06月06日 13 版）