“网红”探店不能损害消费者权益（金台锐评）

近年来，不少“网红”博主的探店视频走红社交媒体，引来众多消费者前往其所体验的店铺等“打卡”，也带动了新的消费风尚。不过，部分“探店”背后却藏着消费“陷阱”，一些消费者在实际消费后发现货不对板。近日，中国消费者协会发布的《中国消费者权益保护状况年度报告（2023）》显示，一些利用探店方式进行的营销活动，隐藏着欺诈和法律责任不明晰的风险。

当“探店”成为一种新型网络营销方式，消费者权益保护就应得到充分关注。一些消费者观看探店视频时，有时会发现，视频下方出现了一键跳转到该店的套餐折扣等界面，但此类视频却没有显著标明“广告”字样；一些探店视频则存在内容以假乱真、商品和服务假冒伪劣等风险；还有一些探店的“网红”成了商家的“隐形”代言人，通过所谓的“好评”误导消费者，侵害消费者合法权益……种种“探店”中存在的问题和乱象表明，如果一些“探店”已经不再只是单纯的兴趣分享行为，而成为一种商业营销的手段，那么维护消费者的知情权等问题就更需要认真加以对待。

网络空间不是法外之地。2023年5月1日起施行的《互联网广告管理办法》明确规定，“通过知识介绍、体验分享、消费测评等形式推销商品或者服务，并附加购物链接等购买方式的，广告发布者应当显著标明‘广告’”。今年“3·15”国际消费者权益日，最高检发布的典型案例中，就有一起针对短视频平台上“探店达人”等收费探店视频侵害消费者合法权益的违法违规行为，通过检察公益诉讼依法督促行政机关对相关企业加强监管，规范收费探店视频广告发布行为，保障消费者知情权，维护网络食品消费安全的案件。

创新也要守住法律法规底线。囿于网络空间的虚拟性和物理距离的障碍，消费者通过网络了解相关商家时，有时处于信息不对称的劣势。探店等测评推荐的代入感，恰好满足了消费者对于信息的现实需求，便于消费者更真实、全面了解相关产品和服务，受到越来越多消费者欢迎。即使从最初的兴趣分享，发展到如今的互联网营销，其帮助消费者作出更好消费选择的初衷，也不应该在盲目逐利中被销蚀。对于不断涌现的互联网营销创新来说，必须守住法律法规的“红线”“底线”，充分保障消费者的合法权益，才能真正实现营销者、商家和消费者的多赢。

互联网营销新业态治理既不能因噎废食，也不能放任自流。互联网广告已融入生产、流通、消费等各环节，在引导消费、扩大内需、拉动经济增长等方面发挥着重要作用。一方面，要加快健全相关法律法规和标准规范，不断提升相关执法司法工作质效，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。另一方面，无论平台、商家、还是互联网营销从业者都应进一步加强行业自律、诚信经营，充分认识到保障消费者权益是立身之本，只有靠过硬的产品和服务赢得消费者的青睐和信任，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，真正实现自身长远健康发展。

《 人民日报 》（ 2024年06月06日 19 版）