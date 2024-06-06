商品名碰瓷通用名，药名“混说”当休矣

“咪喹莫特”变“咪奎莫特”，产品名称一字之差，却是天壤之别——前者是正规药品，而后者只是普通的消字号产品。难以辨别区分的名称，让不少患者用错了“药”。近日，北京消费者陆先生向记者反映，他就买到了这种打“擦边球”的产品。（6月5日《工人日报》）

《水浒传》里有李鬼冒充李逵，如今市场上有“咪奎”冒充“咪喹”。“咪喹莫特”和“咪奎莫特”不仅名称相似，而且包装雷同。但正如李鬼没有李逵的本领一样，消字号产品“咪奎莫特”也没有药品“咪喹莫特”的治病功效。一些患者分不清“奎”和“喹”，病情就容易被耽搁，等明白过来，就会产生上当受骗之感。

商品名碰瓷药品通用名，是比较常见的现象。比如，若仅从名称上看，导致“大头娃”的益芙灵多效特护抑菌霜很像是一种皮肤病药，但它属于消字号产品。此外，中消协曾对某电商平台销售的针对婴儿湿疹的产品进行调查发现，该网站充斥着大量宣称具有治疗效果的婴儿“湿疹膏”，看名称与药品无异，但经购样后查验，均为仅有消毒作用的消字号产品。

商品名称混乱，在药品之间更为严重。通用名是正规的、公认的名称，商品名则是药企起的名称。比如“妈咪爱”是商品名，其通用名为枯草杆菌二联活菌颗粒，现在家长们普遍记得其商品名，反倒不知其通用名。曾有全国政协委员就药品商品名称规范管理提交提案，并举例说明，阿奇霉素是通用名，但不同厂家生产的阿奇霉素有不同的商品名，由于生产厂家众多，导致阿奇霉素的商品名有近20种之多，极易搞混。

药品的商品名除了数量繁多、杂乱无章，有些还存在刻意误导或虚假宣传现象。比如曾有一种中成药的商品名叫“消癌平”，被当时的国家食药监部门领导点名批评并质问，“你消的是什么癌症”“如果吃了这个药能够把肿瘤消掉了，外科医生也不用做手术了”“这种名称不改行吗”。药品商品名称之乱，可见一斑。

更有甚者，有些药品的商品名连见多识广的医务人员都称绝，比如一种商品名为“百事必妥”的药品，其通用名为左氧氟沙星氯化钠注射液的国产药，其进口药的商品名叫“可乐必妥”。一种抗菌药的注射液绑定一类饮料名称，着实让人感到诧异。

五花八门的药品商品名背后藏着哪些猫腻，是一个很值得探索的问题。碰瓷、绑定名气大的商品名称，故意追新求异，带有夸大的成分，很多都是因为想别出心裁，让人记得住，从而达到扩大知名度与增加销量等目的。

药品商品名太多、太杂，有时候患者很难搞清楚，甚至会感到懵圈，进而容易吃错或吃重药。比如患者以为是吃了两种不同的药，其实是吃了同种异名的药，进而导致药品毒副作用大幅度增加。药品名称和药品的其他内容一样，都要通过药品说明书“明说”而不是“混说”，从而让患者看得懂、分得清，用得也放心。