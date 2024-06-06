打通“医检互认”堵点

对181项医学检验结果、300项医学影像检查结果实行互认……近日，北京市卫健委、市医保局等四部门联合发布实施方案，推进“医疗机构检查检验结果能认尽认”，引发社会关注。

不少人大概都有类似经历：到不同医院去看同样的病，被要求重新做CT、B超，多花冤枉钱不说，人还被折腾得够呛。检验结果若能实现互认，不仅患者可以少跑腿、医务人员可以减轻工作量，而且还能节省大量检验费用，尤其对于广大来京看病的患者更是重大利好。

“医检互认”的过程，也是强化检验质量控制、统一检验流程与标准的过程。正如实施方案中要求，“参与互认的检查检验项目应当具备较好的稳定性，具有统一的技术标准，便于开展质量评价”“医学检验项目被互认的医疗机构需通过国家、省级室间质评”……这些工作既是管理课题，更是一项技术细活；既要用管理促互认，更要遵循技术规律，循序渐进地推进。

当然，“医检互认”不能搞“一刀切”，要在充分保障患者权益、确保检查准确性的前提下，有效节约社会资源。患者对此也需有正确认识，对那些短期内可能有反复或者快速变化的病情，应该多次检查检验的还是应该听从医生建议，医生也应当耐心向患者说明情况。

推动“医检互认”未来在更大范围内实行，还要适时更新医院的检查设备、提高医生检查技术，缩小医院之间检查能力的差异，同时加强以电子病历为核心的医院信息平台建设，将检查检验结果数据化。尽力而为、量力而行，只有坚守“以保障质量安全为底线，以质量控制合格为前提，以降低患者负担为导向，以满足诊疗需求为根本，以接诊医师判断为标准”的原则，才能把“医检互认”的好事办得更好。