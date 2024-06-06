电商平台优化体验促消费

5月31日晚8点，电商“618”大促开启。在京东，苹果、美的、海尔、小米、华为等众多品牌成交金额迅速突破1亿元，截至24点，同比增长超5倍的品牌超过1万个。截至5月31日晚9点，185个品牌在天猫“618”成交破1亿元，超37000个品牌成交翻倍。

专家表示，今年“618”电商平台积极转型，通过“简化流程、优化体验”增强用户积累和留存能力，主要亮点为“全面取消预售机制”，主打简单直接，进一步激发消费市场活力。

优化用户体验

一份关于“618”消费态度的用户调研显示，超六成消费者认同极致性价比就是综合体验最优，即以价格优势为前提，综合品牌、质量、物流、增值服务等多个因素，让消费者愉快、舒心购物。

今年“618”大促期间，京东超2万名客服7×24小时全天候服务，超200项基础服务、80余项行业首创及独有服务护航用户体验。“先享后付”首次参与京东“618”，比去年“双11”订单增长120倍。抖音电商平台从品控质检、发货时效、物流体验、售后服务等方面加强专属保障，同时联合商家为用户提供家电“以旧换新”、生鲜鲜花“坏了包退”等服务权益。天猫平台首次取消预售，现货开卖。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示，今年“618”各大电商平台凭借供应链上的深厚积累，持续优化用户体验，推出一系列针对性优惠活动。例如，京东百亿元补贴计划，不仅涵盖电子产品、家电、家居、服饰等多个品类，更确保消费者能享受到实实在在的优惠。同时，还加大直播投入，通过主播现场推荐让消费者更直观了解商品，提升购物体验。

赛智产业研究院院长赵刚认为，近年来，我国网上零售额呈现出增速放缓的趋势，各电商平台愈发关注用户留存率和复购率两个关键指标。取消预售，是站在用户立场上做出的选择，让电商平台回归最初的大促状态。各大电商平台顺应消费者意愿“化繁为简”，加速向用户需求靠拢。

强调高性价比

工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林认为，今年“618”突出亮点有二：一是淘宝取消预售，二是京东打低价牌。性价比依然是电商平台竞争的焦点。

赵刚分析，今年“618”各大电商平台继续“拼低价”。一方面，从竞争格局看，“便宜和好”是电商平台稳住市场份额、击败竞争对手的有效手段；另一方面，从需求侧看，随着电商平台进入存量时代，“便宜和好”是吸引消费者决策的主要因素。调查显示，2023年超过85%的网购用户线上消费时更加理性，商品价格优惠度跃升为电商平台吸引消费者的最重要因素，“产品力+价格力+服务力”的综合购物体验被消费者推崇。电商消费市场和消费者态度的变化促使电商平台营销策略改变。

今年“618”期间，京东百亿元补贴的近60万个全网低价商品吸引了众多消费者，开门红1小时，百亿元补贴专区订单数同比增长超50%。“抖音商城618好物节”大促会场特别设置了超值购、低价秒杀等频道，不断更新不同主题的热卖榜单，满足消费者多元购物需求。年中盛典是唯品会“618”期间最具价格竞争力的活动之一，涵盖女装、男装、美妆、运动户外多种品类以及数万款爆款商品。

赵刚表示，“便宜和好”是电商平台加速回归本质的深刻体现。电商平台将资源更多投入到降低产品价格、提高产品质量等方面，从而提升用户体验和满意度，回归服务用户的本质。不过，价格战的优惠多由商家自行承担，商家在“引流”与“盈利”之间进退两难。未来，电商促销活动如何让用户、商家都获得优质体验是平台需要思考的问题。

技术助力直播

依托技术创新和渠道变革，电商直播已成为消费促进的催化剂。今年“618”，电商直播依旧火热，以直播带货为代表的内容生态是支持销售的主要营销动作，也是推动数据增长的主要力量。

在抖音电商平台，董宇辉为空调、手机、无人机、按摩仪、电视机、手表等“深圳特产”代言。开播20分钟便热卖近万单，成为抖音小时榜、带货总榜双冠军，在线观看人数超10万人。

京东“采销东哥”AI数字人下场直播带货，创造业内首个企业家数字人直播形式，整场直播累计成交额超5000万元，为京东寻找到新的增长点。

朱克力认为，这种“内容+电商”的模式，在提升消费者购物体验的同时，也为电商平台带来更多流量和销售额。未来随着5G、AI等技术进一步发展，直播在电商领域的应用将更广泛，成为推动电商行业发展的重要力量。

“直播在‘618’大促中的重要性在提高。但随着直播竞争激烈、新鲜感减弱，用户量有见顶趋势。支撑直播的是内容，未来直播主播要在模式上创新，保持新鲜感。”盘和林说。

赵刚分析，“用户至上”的核心理念贯穿“618”电商直播，也是未来发展的趋势。为提升用户体验感，电商直播销售边界不断拓宽，从以往的以美妆为主发展为全品类覆盖。消费场景不断创新，营造“所见即所得”的直观性，例如打造户外直播现场。直播内容不断丰富，为消费者传递更专业的知识，让消费者感受到产品优势。未来，借助新技术应用，电商直播将持续聚焦消费者需求，深化内容创新，优化服务体验，携手消费者共创可持续发展的消费时代。