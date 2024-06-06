瑞幸咖啡与巴西签署合作备忘录 深化双边合作助力中巴咖啡产业发展

6月5日，中国巴西商业研讨会在北京举行。作为巴西方面出席本次会议的主要领导，巴西副总统兼发展、工业、贸易和服务部部长杰拉尔多·阿尔克明(Geraldo Alckmin)会见瑞幸咖啡董事长兼首席执行官郭谨一并进行交流。会上，郭谨一代表瑞幸咖啡与巴西出口投资促进局代表签署《合作备忘录》。在中国、巴西两国高层领导的见证下，瑞幸咖啡与合作伙伴签署《瑞幸咖啡与多方供应商在巴西采购咖啡合作意向书》(以下简称《合作意向书》)。根据相关约定，2024年至2025年，瑞幸咖啡计划向巴西相关咖啡产区，采购总量约12万吨的咖啡豆。双方将在中国、巴西两国政府的支持下，持续进行咖啡产业合作，分享产业理念与行业实践经验，推动咖啡领域合作走向深入。随后，阿尔克明走访瑞幸咖啡北京门店并品鉴瑞幸咖啡产品，充分肯定了瑞幸咖啡为推动中巴咖啡贸易及咖啡产业发展做出的贡献，并对瑞幸咖啡高品质产品表示赞赏。

2024年是中巴建交50周年，如今巴西已经是中国最重要的贸易伙伴之一。近年来，中国咖啡市场持续快速发展，有力推动了中国与巴西之间咖啡贸易的增长。瑞幸咖啡是中国咖啡市场的重要代表，也是中巴咖啡贸易的重要纽带。对于本次《合作备忘录》及《合作意向书》的签署，瑞幸咖啡董事长兼首席执行官郭谨一表示：“我们相信随着中巴咖啡贸易合作的持续深入，瑞幸将把更多巴西高品质咖啡豆带到中国，不断满足消费者高品质咖啡需求，推动中国咖啡产业品质升级与成熟发展。”

巴西是世界上咖啡产量和出口量最多的国家之一，得天独厚的地理与气候条件，让巴西咖啡豆具备独特的风味和优秀的品质。瑞幸咖啡连续5年(2018年~2022年)在IIAC国际咖啡品鉴大赛斩获金奖的意式拼配咖啡豆，正是采用源自巴西等全球知名产区的优质阿拉比卡咖啡豆拼配而成。在2022年，瑞幸咖啡就曾签下三年在巴西采购总量约4.5万吨咖啡豆的采购计划。

瑞幸咖啡是中国最大连锁咖啡品牌之一，随着门店数量和用户数的快速增长，对高品质咖啡豆的稳定供应也提出更高要求。截至2023年末，瑞幸咖啡累计消费客户数达2.3亿；截至2024年3月31日，瑞幸咖啡门店总数已达18590家。为持续将高品质咖啡带给消费者，瑞幸咖啡不断优化高品质供应链，构建垂直供应链优势。瑞幸咖啡坚持与全球优质供应商合作，坚持使用来自全球知名咖啡产区的高品质咖啡豆；2023年启动“全球寻豆之旅”，深入全球优质咖啡产区，溯源高品质咖啡豆，为消费者带回世界好豆；同时，为不断强化咖啡豆全流程品质把控能力，瑞幸咖啡持续加码上游产业链建设投入，目前已建成云南保山鲜果处理加工厂及江苏、福建两座自动化烘焙基地，形成年产能可达4.5万吨的自加工烘焙供应网络。

此次签约，将有助于进一步深化中巴两国咖啡产业合作关系，推动两国咖啡贸易发展，也将有效促进瑞幸咖啡全球高品质供应链的建设，不断为消费者带来高品质、高便利性、高性价比的咖啡服务，努力打造卓越的、世界级的百年咖啡品牌。