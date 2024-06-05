芒种养生 清淡饮食祛暑湿

芒种是夏季的第三个节气，芒种的到来标志着仲夏时节正式开始。天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟在接受采访时表示，芒种时节，炎夏到来，气候潮湿闷热，所以饮食养生宜秉持清淡祛湿、清热生津的原则。

韩娟介绍，芒种时节，气温较高，易耗气伤津，所以要及时补充水分，避免因出汗过多而发生脱水。建议每日饮水1500至1700毫升，每次以100至150毫升为宜，如果觉得不够解渴，可过3至5分钟后，再加饮。此外，还可根据体质选用一些中药代茶饮，以清化暑热、生津止渴，也可饮用酸梅汤、绿豆汤等消暑饮品。

“气候潮湿易助长体内湿热，导致湿热困脾，使人出现困倦、乏力、厌食等表现。”韩娟表示，可适量进食薏苡仁、白扁豆、冬瓜等健脾祛湿之品。同时，尽量少吃生冷、油腻、黏滞、酸腥、麻辣、过咸、过甜的食物，以免助湿伤脾，增加脾胃负担。吃凉菜时可适量加入姜、蒜等调味品，能起到温中和胃的效果。

韩娟为大家介绍了以下几款适合芒种节气特点的食疗方：

酸梅汤

食材：乌梅、山楂各100克、甘草10克、清水1升。

做法：所有食材加水炖煮半小时后，加适量冰糖，再煮10分钟即可。

功效：清暑开胃、促进消化。

凉拌二瓜

食材：黄瓜、西瓜皮适量。

做法：将黄瓜洗净切条，西瓜皮去掉外面翠衣并切条。加入盐、味精等调料腌制10分钟，再加入适量蒜泥、醋、麻酱，点入香油，拌匀即可。

功效：清热祛暑、生津止渴。

冬瓜薏苡仁粥

原料：冬瓜（带皮）100克、薏苡仁、粳米各30克。

做法：将薏苡仁用清水提前浸泡3至4小时，捞出备用。冬瓜洗净切块，与薏苡仁、粳米一起加水同煮至熟烂即可。

功效：清热利湿、温和养胃。