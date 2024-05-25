国际甲状腺知识宣传周：专家教你读懂甲状腺结节超声报告

每年5月25日所在的周为国际甲状腺知识宣传周。近年来，甲状腺结节的检出率越来越高。那么，如何读懂甲状腺结节超声报告呢？就此人民网记者采访了中国中医科学院西苑医院超声科主任、主任医师张大鹍。

“目前，超声检查已成为甲状腺疾病的首选影像检查方法，具有操作简单、无创、低成本、无X射线辐射等优势。”张大鹍主任介绍，超声检查作为一种现代化的影像学检查方式，可以直观地观察到甲状腺的形态、大小、内部回声、血流分布情况、结节等。如存在甲状腺结节，还能进行相应的测量，并给出良性或恶性的分析和判断。

张大鹍主任表示，甲状腺结节边界不清并不一定代表是恶性肿瘤。事实上，甲状腺结节多数为良性结节，只有约20%是恶性结节。当出现结节边界不清时，需要考虑发病史、临床症状、甲状腺功能等因素综合判断其是良性还是恶性。如果怀疑是恶性结节，可以通过超声引导下的穿刺活检来明确。

“不要一看到钙化就认为是癌，不同钙化代表着不同的临床意义。”张大鹍主任说，甲状腺钙化是指甲状腺结节内由于多种原因引起的钙质沉积。无论是甲状腺良性病变还是恶性病变，都可能出现甲状腺钙化的情况。甲状腺钙化主要分为三类：第一类是微小钙化，像砂粒一样，超声上呈现点状的强回声；第二类是粗大钙化，超声上呈现斑片状的强回声；第三类是边缘钙化，超声上呈现鸡蛋壳状的强回声。

“如超声显示甲状腺结节内出现粗大钙化或边缘钙化，大部分仍然是良性病变；如超声显示甲状腺结节内存在细小的砂粒样钙化，存在恶性病变的可能性较大。”张大鹍主任说。

当患者拿到甲状腺结节的超声报告时，通常都会看到“TI-RADS”字样。那么，TI-RADS代表什么呢？张大鹍主任介绍，TI-RADS是一种甲状腺影像报告和数据系统，医生根据这个系统，可以对甲状腺超声检查所发现的结节进行恶性风险评估及分类诊断，分类越高，恶性结节的可能性越大。

目前，国际上尚无统一的TI-RADS系统。我国把甲状腺结节分为6类，3类以下多为良性，1类常规体检即可，2类每6个月至12个月复查1次，3类每6个月左右复查1次；4类以上都存在一定概率恶性的可能，需要在医生的指导下进行超声随访监测，或进一步进行超声引导下的穿刺活检明确性质。

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