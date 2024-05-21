世界脊柱健康日：经常腰痛？一定要试试这4个训练动作

5月21日是世界脊柱健康日。腰椎作为脊柱的组成部分之一，上承胸椎，下接骶骨和尾骨，在维持身体稳定、承担负重等方面有极其重要的作用。网友发来求助说，自己还年轻，腰却一直不好，经常腰痛，该如何缓解腰部不适呢？就此人民网记者采访了天津医科大学第二医院康复医学科主任罗盛飞。

“引起腰痛的原因很多，退变是最常见的原因，如关节软骨老化、韧带弹性下降、肌肉反复劳累后发生筋膜炎等。”罗盛飞介绍，久坐不动、不良姿势等会导致腰部过度使用、肌肉萎缩、稳定性下降，从而加大腰部损伤的机会。

“运动训练可维持腰椎的活动范围、恢复软组织长度、提高肌肉力量、增强腰部稳定性，从而达到预防腰痛、缓解腰痛、减少腰痛复发的目的。”罗盛飞说。

罗盛飞给大家介绍了4个训练动作，帮你缓解腰部不适，预防腰椎疾病。

腰背肌牵拉训练

臀部跪坐在足跟上，躯干匍匐在训练垫上，双上肢向前伸直，以腰背部有牵拉感为宜，持续30秒至1分钟为1次，做3至5次。

臀大肌牵拉训练

俯卧在训练垫上，一侧下肢屈曲于身前，另一侧下肢伸直；躯干前屈，双上肢支撑在训练垫上，持续30秒至1分钟为1次；换对侧做相同动作。每侧各做3至5次。

侧桥训练

侧卧在训练垫上，一侧肩关节外展90度、肘关节屈曲90度；以肘关节为支撑点使躯干抬离训练垫，保持双下肢及躯干伸直，持续10秒为1次，做10次；换对侧做相同动作。

骶髂关节松动训练

站姿，双手叉腰，一侧足尖抬起，另一侧足跟抬起；双脚原地交替抬起，持续30秒至1分钟为1次；换对侧做相同动作。每侧各做3至5次。运动中保持膝关节伸直，强度以双侧骶髂关节有酸胀感为宜。

“如运动训练过程中有疼痛等不适感，应立即停止，并请专业医生评估动作执行的正确性及是否适合此项训练。”罗盛飞提示，老年人因平衡能力下降、关节僵硬，为避免运动损伤，训练时应量力而行。

罗盛飞还提示，日常生活中，要保持良好的站姿、坐姿，以及正确的搬取重物姿势，避免易引发腰痛的运动。（视频制作：实习生徐小岩）