今日小满 养生需要注意这几点

今日，我们迎来小满节气。小满节气处在春夏相交之际，此时气温快速上升，雨水进一步增多，阳气开始充实，达到“小满”的状态。在这个时刻我们该如何科学养生呢？河南中医药大学第一附属医院主任医师陈磊在接受人民网记者采访时给出以下养生提示。

昼长夜短 加个午睡

夏天昼长夜短，休息不好会影响第二天的工作和生活。因此，应从小满开始及时调整作息，睡好子午觉有助于护阳养阴，使体内阴阳平衡。建议每日晚上10点到11点就寝，早上5点半到6点半起床，同时可以在中午小睡半小时。

时冷时热 不乱穿衣

小满时节气候不稳定，时冷时热，故忌乱穿衣。穿衣不能仅凭心情，热时不能太捂着，冷时不能太冻着，要随着气温变化适时增减衣物，保持体温相对恒定，这样人体抵抗力才不会削弱。

阳气升发 清淡饮食

小满是阳气升发的时节，高血压、胆囊炎、精神类疾病等慢性病可能会在这个时候开始加重。所以，饮食应以清淡为主，忌食肥甘厚腻、生湿的食物。同时，清淡饮食还有助于平缓情志。

“湿”始小满 健脾祛湿

“湿”始于小满。此时，湿气打入人体内部，等到暑热正盛时，暑、湿内外呼应，会引发各种疾病，如风湿、水肿等。脾主运化水湿，脾胃功能好，就能祛除多余的湿气。此时可以多吃些红小豆、丝瓜、白扁豆等健脾利湿的食物，减轻肠胃负担。另外，适当锻炼有利于体内汗液排出，也可以帮助祛除体内湿气。但运动不宜太剧烈，可选择八段锦、太极拳、慢跑、骑自行车等运动。