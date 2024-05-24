国际甲状腺知识宣传周：警惕！甲亢与情绪波动大有关

每年5月25日所在的周为国际甲状腺知识宣传周。甲状腺承担着分泌甲状腺激素的功能，有些患者因甲状腺激素分泌异常，患上了甲亢。那么，什么是甲亢？又该如何预防甲亢呢？就此人民网记者采访了中国中医科学院西苑医院内分泌科主任医师邹本良、主治医师王甄珍。

邹本良介绍，甲状腺是人体最大的内分泌腺，位于人体颈部正前方的位置，形似蝴蝶，包裹在气管的前面，主要功能是合成并分泌甲状腺激素。甲状腺激素作用于人体相应器官发挥生理效应，作用范围非常广，几乎遍布全身各组织、器官。甲状腺激素的主要作用是促进生长发育、调节机体新陈代谢及各器官系统的功能活动等，主要对代谢、发育与生长、神经系统、消化系统等方面有影响。

“甲亢，全称为甲状腺功能亢进症，是由于甲状腺合成释放过多甲状腺激素，导致内分泌水平失衡，从而引发以交感神经兴奋和代谢异常增高为主要表现的一组临床综合征。”邹本良说，长期未治疗的甲亢会影响全身多个系统的功能，如循环系统发生心律失常、心力衰竭；血液系统出现各种血细胞减少；生殖系统发生男性性功能障碍、女性月经紊乱；神经系统出现焦虑、抑郁，甚至发生甲亢危象，可危及生命。

王甄珍表示，甲亢的症状主要表现为心慌、手抖、怕热多汗、易饥多食、腹泻、体重下降、急躁易怒、失眠、突眼、月经失调等。有甲亢家族病史者、有免疫系统疾病病史者等人群是甲亢的高危人群。

“另外，精神压力过大、情绪波动大等也是甲亢的诱发因素。”王甄珍说，针对甲亢患者，中医一般会建议患者调节生活方式，并采用具有疏肝清热、益气滋阴、化痰散结等功效的中药进行治疗。

“甲状腺疾病的预防和及时检测诊断是关键。”邹本良建议，对于具有明确甲状腺病史的人群，应每年进行一次甲状腺功能和超声检查；对于甲状腺疾病高危人群，出现不适症状时应积极完善相关检查。日常生活中，应保持适碘饮食、均衡营养、适量运动、充足睡眠，以及愉快的心情和乐观的生活态度。

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