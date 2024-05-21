夏日户外活动 谨防蜱虫咬伤

夏天到了，蚊虫滋生。专家提示，在亲近大自然、进行户外活动时，要提防被蜱虫咬伤。

每年5月至9月是蜱虫较为活跃的时期，它们通常在草丛、森林等植被茂密的地方出现。资料显示，蜱虫可以传播83种病毒性、31种细菌性和32种原虫性疾病。

蜱虫不会飞、不能跳，移动能力不强，喜好躲在草尖、树梢等处守株待兔，待人或动物经过，伺机“作案”。这种小虫子的“知名度”不如蚊子，却比蚊子可怕得多，其身体前部几乎都是嘴，学名为“口器”。和蚊子咬完就跑的“偷袭”行为不同，蜱虫靠口器可以牢牢吸附在宿主身上长达数日，明目张胆地吸血。

蜱虫携带多种病毒、细菌，叮咬人体后可导致多种感染性疾病，如发热伴血小板减少综合征、森林脑炎、莱姆病等。

专家提示，这些疾病多数都会导致人体发热，但是临床表现又有所不同。被蜱虫叮咬后，部分疾病的潜伏期可长达一个月。如果在清除蜱虫后的几个星期仍然出现发热、皮疹、乏力、肌肉酸痛、头痛等不适症状，应及时就医。

若被蜱虫叮咬，该如何清除呢？

可使用镊子尽可能贴近皮肤表面，夹住蜱虫将其拔出，并尽快对叮咬部位进行消毒，然后洗手。

蜱虫的口器上有倒刺，刺入皮肤吸血后很难拔出。专家建议，如果蜱虫叮咬很牢固，应尽快就医处理。不要通过拍打、生拉硬拽或烟头烫等方式自行处置，否则容易导致蜱虫口器留在皮肤内。

减少蜱虫的危害，要以预防为主。

专家建议，如果去野外露营、徒步，尽量穿长衣长裤，减少皮肤露出面积；避免在蜱虫栖息地长时间坐卧；使用含有避蚊胺的防蚊液，也能起到减少蜱虫叮咬的作用。在草丛、树林等地活动后，家长应重点检查孩子裸露在外的皮肤，耳后、脖子等处也要仔细检查，观察有没有新增的“小黑点”，以避免蜱虫藏匿。（记者 华 凌）