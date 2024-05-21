世界脊柱健康日：脊柱健康四要素你知道吗？

5月21日是世界脊柱健康日。随着年龄的增长，很多人都不得不开始关注脊柱健康。如何维持脊柱健康，预防或延缓脊柱问题？为此，人民网采访了温州市中医院康复主管技师陈宁宁。

陈宁宁介绍，不良的身体姿势、不好的生活习惯、不科学的运动方式和长时间的压力状态都可能导致脊柱疾病，以及背痛、肩部疼痛和手臂无力等症状。保护脊柱健康关键要掌握以下四个要素：

保持脊柱的平衡端正

在日常生活的站、坐、躺时，建议尽量保持脊柱在自然的中立位置。同时，要避免让脊柱长时间处于不良姿势，比如长时间弯腰劳作、驼背、头颈前伸、伏案工作学习等。对于需要久坐者，建议使用符合人体工程学的椅子，让腰部和背部有良好的支撑,同时调整好桌椅高度，让脊柱更好回归中立位。

合理使用腰背部肌肉

过度使用或错误使用腰背部肌肉是导致腰背部肌肉劳损的主要原因之一。因此，为了减少腰背负荷，应避免弯腰搬运重物或抬重物。如果确实需要搬运重物，或进行其他要求腰部发力的活动时，要确保姿势正确。

正确姿势应为，搬重物时蹲下，使物品贴近身体，保持背部直立，并抬头，然后再将重物抬起，尽量避免突然扭转或过度弯腰。

通过拉伸等方式保护脊柱健康

有许多研究表明，身体长时间保持一个姿势，会导致背部和颈部肌肉变得紧绷，慢慢就会出现颈肩腰背的酸痛。经常做背部和颈部伸展运动，不仅能增加脊柱的灵活性还能缓解不适症状。

推荐两种形式的伸展运动。一是转头运动，顺时针转头3次，停顿3至5秒，然后向反方向转头。二是背部伸展，可用背部压着健身球向后滚动，不仅有利于保持脊柱正常的对线，还有利于锻炼背部肌肉。

加强核心肌群锻炼维持脊柱稳定性

腹部和腰背的核心肌群是脊柱天然的保护伞，如果腰腹肌肉过于松弛或力量太差，在日常生活和运动中不能很好地支撑保护脊柱，会使背部疼痛和损伤的风险增加。科学锻炼核心肌群，可以增加脊柱的稳定性。平板支撑、四点跪等都是安全有效的核心训练方式，还可以进行瑜伽或普拉提运动等。

“要重视身体的不良反应。当身体出现疼痛和不适时，要及时就医，采取有针对性的措施，不要自行服用止痛药。”陈宁宁提醒。