国际甲状腺知识宣传周：如何分辨甲亢和甲减？

每年5月25日所在的周是国际甲状腺知识宣传周。甲状腺是人体至关重要的内分泌器官，其分泌的甲状腺激素用于调节人体的新陈代谢和生长发育。成都市中西医结合医院内分泌科主治医师吕莉霞在接受采访时表示，甲状腺疾病是一种不易被识别但危害性高的慢性病，需要给予更多重视。

吕莉霞介绍，甲状腺激素水平异常，几乎全身器官都会受牵连。临床中，甲状腺过量分泌甲状腺激素，就会引发甲状腺功能亢进症（甲亢）。而体内的甲状腺激素不够用，就会引发甲状腺功能减退症（甲减）。

“甲状腺疾病的早期表现不一定明显，但还是有一些蛛丝马迹可以起到提示作用，出现下列情况应提高警惕，及早就医筛查。”吕莉霞指出，甲亢有可能出现以下症状：体重下降，紧张、焦虑、易激惹、爱生气，心率很快，眼睛突出、凝视，手颤，肌肉无力，疲乏，脱发，大便次数增加，指甲生长较以前变快，皮肤薄而湿滑，怕热、爱出汗，月经紊乱。甲减有可能出现以下症状：疲乏、易困倦或软弱无力，怕冷，记忆力减退，体重增加或难以减重，抑郁，便秘，月经紊乱，关节或肌肉疼痛，毛发或指甲变薄、变脆，皮肤干燥、起皮。

吕莉霞表示，在日常生活中，甲亢患者要保持情绪稳定，补充足够的蛋白质、碳水化合物、维生素和矿物质，禁食海带等含碘量高的食物。此外，还要减少与碘酒等含碘物质接触。对于甲减患者，因其常并发血脂异常，所以饮食中脂肪摄入应控制在总热量的20%左右，限制食用油炸、肥肉等高脂肪食物，均衡营养，避免过重体力劳动。

“其实，甲亢和甲减就像硬币的两面，既相互对立，也可以相互转换。”吕莉霞强调，甲状腺疾病纷繁复杂，每种疾病的病因、机制和诊治都不同。因此，如果怀疑自己患有甲状腺疾病，最好及时就医，以确保得到正确的诊治和照护。在确诊甲状腺疾病后，要定期复查甲状腺功能，遵医嘱服药，不要擅自调药或停药，以保证疾病得到有效控制。

如何预防甲状腺疾病？吕莉霞表示，预防的核心在于保护好机体免疫系统。日常生活中要保持健康生活习惯，合理膳食，积极锻炼身体；避免过度劳累，保证充足休息；适量摄入碘盐；定期检查甲状腺功能。