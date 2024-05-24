国际甲状腺知识宣传周：查出甲状腺结节就要“一切了之”吗？专家解答

每年5月25日所在的周为国际甲状腺知识宣传周。近年来，甲状腺结节的检出率越来越高。什么是甲状腺结节？查出甲状腺结节就要“一切了之”吗？就此人民网记者采访了中国中医科学院西苑医院外科主任医师许京锋。

“甲状腺是人体最大的内分泌器官，主要功能是合成并分泌人体必需的甲状腺激素。”许京锋介绍，甲状腺结节是指甲状腺内部出现异于正常的类结节样的结构改变。临床上，多数甲状腺结节患者往往没有症状，也没有明显可触及的包块，甲状腺结节的发现主要依靠B超等辅助检查。

“缺碘或碘摄入过量都是甲状腺结节的致病因素。另外，家族遗传因素、放射暴露史、压力过大、不良情绪，以及抽烟、喝酒、熬夜等不良生活习惯，与甲状腺结节的发生也有关系。”许京锋说。

许京锋表示，从疾病诊断角度来说，甲状腺结节通常分为结节性甲状腺肿、炎性甲状腺结节、甲状腺囊肿、甲状腺肿瘤等。从性质上讲，甲状腺结节分为良性和恶性两种，具体情况需要由专业医生通过B超报告综合评估、分析来判断。

许京锋还表示，查出甲状腺结节不必太担心。多数良性甲状腺结节不需要进行特殊治疗，定期随访即可。一般而言，如发现甲状腺有结节，每半年至一年复查一次B超，如结节没有明显增大，可继续观察。

在临床上，一般需要手术治疗的甲状腺结节主要分为两类：第一类是恶性肿瘤，一般甲状腺恶性肿瘤都需要进行手术治疗；第二类是良性结节或良性肿瘤，由于甲状腺与气管、咽喉、食管等相邻，当甲状腺肿大到一定程度时可能压迫这些结构，出现如呼吸困难、吞咽困难、声音嘶哑等症状，也可接受手术治疗。

“甲状腺的切除范围主要根据肿瘤大小、位置、数目，以及是否侵犯至腺体外、是否有淋巴结转移或远处转移来决定。”许京锋说，如果患者病情发现比较早、预后相对较好、不容易出现转移复发，多数采取切除单侧甲状腺腺叶加峡部的方式；如果患者肿瘤病灶较大，甚至已侵犯到腺体外的器官和组织，或者有广泛的淋巴结转移或远处转移，手术后可能发生转移、复发风险较大，多数采取全甲状腺切除的方式。

对于甲状腺结节的预防，许京锋建议，在饮食方面，缺碘地区人群应多食含碘的食物；沿海的富碘地区人群则应控制碘的摄入。儿童青少年应尽可能避免电离辐射暴露。生活中，要劳逸结合、保持健康的生活方式。此外，保持良好的心态、乐观的生活态度，对减少甲状腺疾病的发生也很重要。

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