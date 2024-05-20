全国医养结合机构已有7800多家

本报北京电 （记者王美华）在国家卫健委近日召开的新闻发布会上，国家卫健委老龄健康司司长王海东介绍，截至目前，全国医疗卫生机构和养老机构签约合作8.7万对，具备医疗卫生机构资质并进行养老机构备案的医养结合机构7800多家，床位总数达到200万张，医养结合服务供给不断扩大。

王海东介绍，经过多年实践，我国形成了4种相对成熟的医养结合服务模式：医疗卫生机构与养老机构签约合作、医疗卫生机构开展医养结合服务、养老机构依法依规开展医疗卫生服务、医疗卫生服务延伸至社区和家庭。“十四五”期间，我国启动了医疗卫生机构医养结合服务能力建设项目，支持符合条件的医疗卫生机构建设医养结合服务设施，提供优质的医养结合服务。在提升服务质量方面，我国连续3年组织开展了医养结合机构服务质量提升行动，指导各地规范开展服务。同时，实施医养结合示范项目，命名山东省为全国医养结合示范省，命名100个医养结合示范县（市、区）和99个医养结合示范机构；在全国高等职业教育本科专业中新增“医养照护与管理”专业，组织编写系列专业教材；在全国开展医养结合人才能力提升培训项目，目前已累计培训医养结合从业人员10万余人。