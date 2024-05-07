实验室里淬炼“火眼金睛”

清晨，曙光微露，胡裕轩就已经坐在调试检验区前，开始了一天的忙碌。

胡裕轩是万东MR产品部项目经理兼系统设计师，他正在开展3.0T超高磁场磁共振技术（以下简称3.0T技术）的研发工作。“这不仅是一项技术挑战，更是为了无数‘生命之火’保驾护航。”胡裕轩说。

“开发3.0T技术具有深远的意义，它将极大提升影像诊断时的信噪比（SNR）。”胡裕轩告诉记者，就好像给现在的核磁共振设备加上了“火眼金睛”，可以捕捉到更多被遗漏的“生命信号”，为早期发现、个性化治疗和智慧医疗打开一扇新的大门。然而，目前国内企业能驾驭这一技术并实现量产的，寥寥无几。

“从1.5T迈向3.0T，听起来只是数字的翻倍，但背后的技术难度呈几何级增长。”谈及研发中遇到的困难，胡裕轩笑容中带着坚定，他说，为了平衡高场强带来的射频能量影响，自己和团队经历了很多次测试实验与失败的磨砺，但“开弓没有回头箭”，只要确定了目标，就必须迎难而上。

胡裕轩出生在一个医学世家，从小便对医学拥有浓厚的兴趣。“我很好奇那些没有生命的医疗器械，是怎样在一双手的操控下，救治一个又一个鲜活生命的。”胡裕轩说，脸上充满了回忆。

儿时梦想终成现实。长大后的胡裕轩，如愿投身到医疗器械的研发事业中。他了解到，尽管我国医疗事业取得了巨大进步，但医疗资源的分布仍存在不均衡现象，很多患者为了得到更好的治疗，长途跋涉前往大城市求医。

“希望我国在医疗科技领域有更多创新技术实现突破，不断提高重大疾病的诊断效率和准确率，为更多患者带来福音。”胡裕轩说。

近年来，人工智能、大数据等先进技术迅猛发展，这给胡裕轩开启了新的思路。“开发新算法”“推动影像诊断信息自动分析”“构建人工智能辅助下重大疾病诊断新模式”……都是他孜孜以求努力的目标。

国家政策的支持和推动，也给胡裕轩和他的研发团队持续深耕领域带来了莫大的信心。“我常跟团队伙伴说，要看到庞大的国内市场所带来的优势和信心，紧跟全球市场的需求和变化，不断提升自身的技术水平和创新能力。”有了明确的目标，如今的胡裕轩干劲十足。

“国内还有很多研发团队同我们一样在向着目标不懈努力。”胡裕轩相信，随着我国在医疗器械领域自主研发能力的不断提升，将为加速形成“新质生产力”打下更加坚实的基础，造福患者，创造出更多的“生命奇迹”。