记者手记：让优秀的传统被读懂——走近中医药青年“传承人”

“用中医药治病救人，带给我莫大的成就感。”因帮助一名患慢性偏头痛而休学的小患者缓解病痛重回校园，首都医科大学附属北京中医医院针灸中心头痛门诊主任医师刘璐倍感振奋。

偏头痛是一种发作频繁的神经系统疾病。刘璐跟随多位名医学习，又引入“头痛日记”等方法，帮助许多患者重拾健康。

这位“85后”走上中医之路实属偶然。2003年，备战高考的刘璐从新闻中得知中医药成功救治“非典”患者、有效降低病死率，深为触动，便决定报考北京中医药大学。后来，随导师出诊，见证中医药挽救多发性硬化患者生命的过程，让她更坚定职业选择。

日积月累，刘璐感受着患者对简便中医适宜技术的渴望，也发现了城市郊区和乡村民众健康意识的不足。她利用业余时间，向患者群推送中医药保健科普文章，上医院公号做科普视频直播，研究推广优势病种治疗方案……

“中医人做科普还要再积极一些。”虽然出诊、培训、科研已让刘璐十分忙碌，但她乐在其中，“年轻人要想当一个好中医，就要沉下心来多看病人多实践。”

像刘璐这样的年轻人还有很多，他们把青春奉献给古老的中医药。

在中国中医科学院望京医院学术发展处办公室，处长魏戌向记者展示了一本插满中医药领域最新文献的资料夹。

应邀为国外数十本期刊审稿的魏戌保持着每周研读文献的习惯。“医学界研究中医药的论文越来越多，中医药正在受到世界关注。我们要真正找到体现中医药原创优势的技术或方案，并应用现代科学技术进一步揭示中医药原理。”魏戌说。

近年来，聚焦中老年人常见的骨与关节退行性疾病，魏戌作为核心团队成员在中国工程院院士朱立国指导下探寻的诊疗循证证据取得系列成果，获得了国家科学技术进步奖二等奖等多项荣誉。

“在中医基础理论指导下，坚持在一个领域不断发现新问题、持续积累，一定能把更多中医药治疗方法的疗效说明白、讲清楚，让更多人受益。”魏戌又加入了朱院士领衔的基层骨健康计划发展战略研究项目。

“推动中医药走向世界，为人类健康福祉作出贡献。”2013年，中国中医科学院眼科医院眼功能实验室主任梁丽娜在美国和挪威作报告，推介中医药治疗黄斑变性、视网膜变性疾病的良好疗效。

梁丽娜说，当地患者已连续多年组团前来中国中医科学院眼科医院就诊。

以中医眼科为特色的“中国－挪威中医药中心”也因此建立。中国中医科学院眼科医院组建青年专家团队，面向挪威针灸师和西医开展培训。

“用现代科学讲好中医药原理，才能让更多人爱上这一‘国之瑰宝’。”眼功能实验室博士研究生许凯眼中的光，坚定炽热。（记者田晓航）