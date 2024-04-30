推进中医药非遗传承保护

中医药非物质文化遗产（以下简称“中医药非遗”）是中华优秀传统文化的重要载体，亦是我国非物质文化遗产的重要组成部分。

全面推进中医药非遗传承保护发展，满足民众健康需求，使中医药非遗在新时代焕发生机，融入现代生活、融入和服务社会发展与国家战略，为健康中国建设作出更大贡献，是新时代赋予我们的责任与使命。

中医药非遗传承保护，必须坚持“守正创新”的发展方向。具体分为五个方面：第一，保持中医药优势与特色，坚持中医药主体发展，是“守正创新”的核心。第二，应坚持遵循中医药发展规律，特别是以人的生命、健康与疾病防治为核心的诊疗模式，“天人合一”“形神统一”“脏腑和调”的整体思维，“生、长、壮、老、已”的动态生命观，“知犯何逆，随证治之”的辨证论治动态平衡观，以及丰富多彩的治疗方法。注重发掘中医古籍文献精华，深化基于人的养生保健、防病治病临床研究，不断丰富中医理论与实践，是“守正创新”的关键。第三，发挥中医药养生保健、防病治病作用，注重人“象”与“道”的把握和“证”与“术”的综合应用，司外揣内、四诊合参、辨证论治的诊疗模式，有效实现民众不得病、少得病、晚得病、不得大病的目的，是“守正创新”的不竭动力。第四，坚持中西医优势互补、协同创新，注重辨病与辨证结合、精准医疗与整体思维结合的诊疗模式，利用现代科学技术发掘中医药宝库财富，是“守正创新”的有效途径。第五，致力营造珍惜、热爱、享受与发展中医药的社会氛围，有效服务民众健康，提高生命质量、延长生命周期、颐养天年是“守正创新”的根基。

如何促进中医药非遗传承保护高质量发展？首先，应当利用好丰富的中医药非遗资源，完善中医药非遗保护生态系统，激发中医药非遗生机和活力，不断拓宽中医药非遗服务领域。中医药非遗资源包含中医生命与疾病认知方法、中医诊法、针灸、中药炮制技术、中医传统制剂方法、中医正骨疗法、中医养生，以及藏、蒙、维吾尔、傣、回、壮、畲、瑶、苗、侗、彝、布依、哈萨克等少数民族医药代表性项目，能够适应与满足民众全生命周期的健康服务。推进中医药非遗与养生、养老、康养与生活、旅游融合，可以让人们在生活中修身养性、防治疾病、延年益寿，有效提高健康人群的数量与质量。

通过康养、文化与旅游等形式展现中医药非遗的深刻内涵，提高中医药非遗的可见度、应用率与影响力，增强中医药非遗传承实践活力，实现中医药非遗有效传承、传播与转化利用，为中医药非遗传承保护发展提供了一种新路径。

其次，要注重中医药非遗代表性传承人的学术思想及经验传承，加强中医药非遗传承人培养，推进建立体系完备、梯次合理的中医药非遗传承人队伍，确保中医药非遗代代相传，可持续发展；此外，还应建设一批具备良好条件、管理规范的中医药非遗传承工作站，整理、挖掘、继承、推广中医药非遗代表性传承人学术思想、临床经验与技术专长，构建有效传承与推广机制与模式，培养一批学术领先、医（技）术精湛、品德高尚的高层次中医药非遗传承人，建设具有较大社会影响与国际竞争力的高层次中医药非遗传承人队伍。

再次，打造中医药非遗特色品牌，满足民众多元健康需求。随着“中医针灸”“藏医药浴法”入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，《黄帝内经》《本草纲目》列入《世界记忆名录》，中医药非遗的独特优势得到世界的广泛认可和重视。新冠疫情发生后，中医药深度介入疫情预防、治疗、康复的全过程，坚持中西医结合、中西药并用，为我国疫情防控取得决定性胜利发挥了不可替代的作用。

此外，还可以开发具有中医药非遗特色的中医药康养、旅游品牌，中医药文化体验与康养旅游、中医药会展等旅游品牌，打造一批中医药非遗康养旅游示范区、精品线路、特色小镇（街区），汇集一批中医药非遗保健品、化妆品、保健器械等旅游商品，创作一批有中医药文化内涵、有中医药非遗特色、有中国风情的文化创意产品，提供高端医疗、中医保健、康复疗养、商品消费、养老服务、中药植物园、制药过程参观等特色旅游项目，实现中医、中药、养生、药膳、种植、采摘、观光、拓展、度假等广泛融合。总之，深度挖掘中医药非遗产业链各板块内容，构建多渠道、宽领域、多形式、高层次、特色鲜明、优势突出的中医药非遗旅游新格局。

最后，发挥中医药非遗优势作用，服务人类健康，要有世界眼光、国际思维。要以满足健康需求为导向，练好“内功”，扬长补短，着力培养医德高尚、临床能力强、科研水平高、具有对外交流能力的人才队伍，建设一批高水平海外中医药服务基地，让世界人民享受中医药非遗成果与优质服务，提高人类健康的质量和水平，以历史责任感和使命感，构建“以民为本、生命至上”的人类卫生健康共同体。

中医药非遗是我国文化软实力的重要载体，其承载的优秀传统文化对当今世界和平发展，具有重要的借鉴意义。推动中医药非遗服务人类健康，有利于海外民众深入体验中医药智慧与实践魅力，也是中华文化走向世界的重要途径。

（作者：曹洪欣，系中国非物质文化遗产保护协会副会长兼中医药委员会会长）