上海长者食堂有新规 养老助餐将实现“补贴跟人走”

长者食堂备受上海老人欢迎，但因不同区、不同街镇发放助餐补贴的额度和方式不同，一些人户分离的老人感叹自己享受不到居住地的用餐补贴。

近日，上海市民政局、上海市财政局、上海市市场监督管理局联合出台《关于推进上海市老年助餐服务高质量发展的实施意见》，记者从中获悉，各社区长者食堂对于上海市户籍老年人和常住上海市的外省市户籍老年人，给予同等优惠折扣，上海市户籍的人户分离老年人，按居住地标准享受补贴。这也意味着，上海养老助餐将实现“补贴跟人走”。

上海老年助餐服务实现跨越式发展，整体水平居于全国前列，目前上海已建成长者食堂350家，老年助餐点约1500个，日均供餐能力超20万客。《关于推进上海市老年助餐服务高质量发展的实施意见》指出，上海养老助残服务的基本原则是“保障基本，分类服务，政府主导，社会参与，因地制宜，多样发展”，将构建设施布局合理、服务功能优化的城乡助餐服务网络。至2025年，上海市社区长者食堂数量达到400家，老年助餐点达到2000个，日供餐能力达到25万客，老年人对助餐服务的满意度持续提升。

同时，上海市将进一步扩大和丰富老年助餐服务供给，主要是加大老年助餐服务场所建设，包括继续在街镇层面建设集膳食加工配制、外送及集中用餐等功能为一体的社区长者食堂，以及在居村委层面布设更多老年助餐点，同时鼓励在社会餐饮场所设置长者餐桌，鼓励企事业单位食堂参与助餐服务，优化配送服务，利用互联网物流平台、动员和组织多方力量参与为老年人送餐。