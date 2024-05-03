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梳头太频繁会导致脱发吗？

2024年05月03日10:08 来源：中国新闻网

　　梳头太频繁会导致脱发吗？目前并没有足够的证据能证明梳头次数过多和脱发有关，只要掌握正确的梳头方法，即使频繁梳头，也不会导致脱发。梳头最关键的是要轻柔，在频率和力度上都不要过度。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博 )

(责编：郝帅、陈键)




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