梳头太频繁会导致脱发吗？目前并没有足够的证据能证明梳头次数过多和脱发有关，只要掌握正确的梳头方法，即使频繁梳头，也不会导致脱发。梳头最关键的是要轻柔，在频率和力度上都不要过度。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博 )