“公园二十分钟效应”治愈“Z世代”：拥抱自然缓解压力

今年春天，“公园20分钟效应”引发“Z世代”强烈共鸣。据悉，“公园20分钟效应”起源于《国际环境健康研究杂志》的一项研究，其中指出，每天在户外待上一小段时间就能够让人感到更加快乐，即便不做运动，只是到公园或其他能感受到自然气息的地方逗留20分钟，就能显著减少压力。

现下，在潍坊安丘，无论是“网红”景点公园，还是居民家附近的口袋公园，任何时段都可以看到民众悠然漫步、惬意休憩的身影。

走进安丘齐鲁酒地世界风筝公园，只见大片的郁金香花海、芝樱花海盛开，空气中弥漫着淡雅的花香，令人心旷神怡。“我们抽空就来公园‘散散班味儿’，抬脚能到的随性行、小确幸，把松弛感拉满。”利用午休时间出来散步的“00后”王翔宇向记者说道。

“我们就住在公园附近，下了班就来这里散散步，短时间就能让忙碌的心灵在花海中寻得片刻宁静，真是验证了‘公园20分钟效应’的神奇魔力。”安丘市民张燕说。

近年来，安丘市顺应市民对美好居住环境与宜居生活的追求，以建设“现代化公园城市”为目标，以长远眼光规划城市，把城市建在公园中，提升了城市品质，擦亮了幸福底色。目前，该市已建立国家级公园、综合性公园、社区公园、口袋公园四级公园系统，公园绿地达105处，成为名副其实的“百园之城”。

近日，菏泽市各类公园里的年轻人也多了起来。走进天香公园，时不时就能看到或结伴或独行的年轻人，他们有的边走边聊，有的坐着谈心，有的独自欣赏春天的美好风景。菏泽“90后”市民高原便是众多年轻人中的一位，作为一名刚刚步入职场的年轻人，最近他也爱上了逛公园。“平时工作压力大，有空时来公园里漫无目的地走走，晒晒太阳，随便看看花花草草吹吹风，就能感到莫大的放松，像充满了电一样。”

高原说，当在公园里看到翠蔓扶风、绿草茵茵，这些元素就像一剂良药能够安抚人的心灵。不少人惊喜地发现，在公园哪怕不做运动，只是坐在长椅上待20分钟，就会有一种被治愈的感觉。

近年来，菏泽鲁西新区加快建设绿地、公园等，让更多居民可以亲近公园、走入公园、享受公园服务设施，度过闲暇时光。

聊城市临清市市民肖云平和她的朋友们则相约来到临清市大众公园，一眼望去春意浓，满园的海棠花色艳丽、色彩斑斓，让游人如痴如醉。

“单位就在附近，平时大部分时间都是在工位上面对电脑，我们就利用上班前后的时间来公园走两圈，看着郁郁葱葱的绿植，听着清脆悦耳的鸟鸣，呼吸着新鲜的空气，感觉很放松。”肖云平说。以前的公园基本上是老年人的健身场、孩子们的游乐园，鲜见年轻人的身影。而如今她发现和自己一样，身边越来越多的年轻人选择到公园放松，“在公园待20分钟”渐渐成了当代上班族在繁忙的生活节奏中自我调节、放松身心的方法。

“在现代的都市生活中，随着生活节奏越来越快，生活空间受到工作空间侵入的现象越来越明显。”山东大学社会学教研室主任、哲学与社会发展学院助理研究员王元超分析称，特别是互联网信息技术的发展，使线上办公越来越方便，这在提高生产、生活效率的同时，也让人们无时无刻不处于工作的场域中，难以抽离。这会使得人们长期处于神经紧绷的状态中，难以在独属生活的空间中获得充分的放松和休息。

王元超表示，在公园的短短20分钟，能够将人们从熟悉的工作场域中抽离出来，置于一个休闲的、放松的、慢节奏的生活场域中，这种独特的“气场”会让人很容易沉浸其中。“特别是公园中大家都在放松、休闲，这种集体情境更感染个体，从而获得更好的休息。”