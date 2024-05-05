立夏后养生防病须抵御湿热邪气

新华社北京5月4日电（记者田晓航）5月5日将迎来立夏，这是夏季的第一个节气。中医专家提示，立夏之后，气候特点以湿热为主，人若不能适应，感受湿热邪气，则易发病。

“立夏标志着自然万物由‘生’到‘长’的一个转折。”首都医科大学附属北京中医医院内分泌科副主任医师李景说，立夏之后，天地之气相交，气温开始升高，湿热之气渐盛，人体的阳气也逐渐旺盛，新陈代谢开始增强，毛孔开泄易感受邪气，因此需重点防范几类疾病。

李景说，立夏后易发皮肤疾病，如痱子、过敏性皮炎、汗斑、湿疹等。可通过勤洗澡、勤换洗衣物等保持皮肤清洁干爽，避免到蚊虫多的地方，还可佩戴芳香化湿的香囊，并适量服用药膳、代茶饮等，以达到祛湿清热的功效。

同时，夏日感受湿热邪气、暴饮暴食、食用不洁食物或过量食用冰品、海鲜等，容易发生泄泻。若有吐泻不止甚至乏力、脱水、意识不清等表现，需要尽快就医。三餐清淡有节制、减少寒凉食物摄入、适量喝姜汤等可更好避免泄泻发生。

“中医认为夏季属火通心脉，此时养生防病也需围绕养心展开。”李景介绍，心主神明，夏日养生宜保持心神安宁平和，培养偏安静的兴趣爱好，避免动怒；可适当服用莲子、百合、竹叶等清心养心安神之品；还可适量服用红色食物，补气养血，如红枣、番茄、胡萝卜、樱桃、红豆、红米等。

中医主张“春夏养阳”。专家提示，夏季昼长夜短，可夜卧早起，顺应自然规律；饮食宜清淡，应减少冷饮、冰淇淋、凉菜、海鲜、肥肉等寒凉或滋腻之品摄入，以顾护脾胃阳气；尽量三餐规律，餐后至少半小时后可适量运动帮助消化。此外，应及时补充水分，避免汗出过多损伤津液。