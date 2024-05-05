追光的你丨外科手术上演“人机共舞”

张大宏坐在智能化手术机器人旁。受访者供图

切开、分离、结扎、缝合……在张大宏娴熟而流畅的操控下，智能化手术机器人的手臂灵活舞动，精准完成各种高难度动作。这可不是科幻电影中的虚幻场景，而是现实中外科医生与智能化手术机器人深度合作的真实写照。

从医30余载，浙江省人民医院副院长张大宏见证了外科手术从粗放到微创升级的全过程。

“30年前的手术严重依赖医生个人经验，后来有了腹腔镜，手术进入‘微创时代’。”张大宏回忆，那时做一台前列腺癌微创手术需要3个多小时，术后患者一般要带两周左右尿管，最快3个月才能恢复。

2006年，一次出国交流学习的机会，让张大宏第一次接触到智能化手术机器人，三维视觉放大让手术图像更清晰，机器臂的稳定运动可以避免手抖，令人印象深刻。

随着对这一技术的学习逐渐深入，他迫切希望将智能化手术机器人引入国内。张大宏预感，它会为国内开展外科手术带来一场新变革。

2014年，浙江省人民医院引入了第一台智能化手术机器人。张大宏亲自“操刀”主持手术。整个手术过程，他的感受可以浓缩成9个字：更稳定、更灵活、更精准。

张大宏正在操作智能化手术机器人。受访者供图

“现代医疗科技的迭代速度难以想象，我们医院现在已经引入了第四代的智能化手术机器人。”张大宏感慨地说。

手术钳子从原来的1公分缩小到8毫米，机械手臂采用悬挂式设计，内窥镜可以自动调节，增加了激光定位、自动切换等功能，操作更灵活，指哪打哪更精准……

如今，在智能化手术机器人的辅助下，一台前列腺癌的手术时长一般不会超过一个半小时，并且可以保留前列腺周边的重要神经、血管和尿道功能，缝合也更顺畅，很多患者术后一个星期即可恢复出院。

“刚引进智能化手术机器人的时候，很多患者都持观望态度，我就一遍遍地沟通，用实打实的数据告诉他们这项技术好在哪里。”谈及最初推广新技术的经历，张大宏笑着说，随着手术成功的案例越来越多，口碑越传越广，开始有患者主动来医院，要求做“更精准”的手术。

如今，慕名前来的患者络绎不绝，一份份感谢信纷至沓来，这让张大宏很有成就感。

依托5G技术的迅速发展，不久前，张大宏还利用智能化手术机器人，为4000里外的患者顺利完成一项前列腺癌根治手术。

“由于患者肿瘤体积大、风险高，当地基层医院难以开展手术。我们通过5G机器人远程手术，视野清晰、操作稳定，实现了精细切除，患者术后状态良好。”张大宏说。

展望未来，张大宏认为，技术创新的步伐日新月异，作为站在临床一线的医生，必须紧跟科技前沿，比机器进步得更快，才能为更多患者提供更为先进、更高等级的诊疗技术。

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