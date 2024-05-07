疼痛也分好坏 这几种疼法需就医

疼痛是很多人看病就医的原因。不过，疼痛并非一无是处，它的存在也有积极的一面。今天，疼痛科医生就来教大家分辨“好”痛和“坏”痛。

“好”痛多是短暂的

在专业的医学中将疼痛列为第五大生命体征，与呼吸、脉搏、血压等并列，可见其对人体的重要性。那么，有人就说了，疼痛对人是很折磨的，怎么还有好痛这一说呢？

这是因为疼痛是人类不断进化的结果，假设一个人没有疼痛的感觉，那么他身处危险也会不知，更不用说逃避了。举个例子，当我们靠近燃烧的火苗时，会因为灼热的痛感而躲避，这就是疼痛对于人类的重要意义。

所谓的好痛大多数是短暂的，当人体遇到危险时，马上由各种传感器生成电信号沿着神经迅速传递到脊髓或大脑，然后再发出指令做出自我保护或躲避的动作。当危险去除后疼痛也就随着消失了。其实很多疼痛都有它积极的一面，比如说吃坏东西了，就会出现肚子痛，就会逼迫我们寻找医生的帮助进行对症处理，消除变质食物对人体的继续伤害。类似的例子数不胜数。

慢性炎症引起的“坏”痛

在现实生活中除了上面提到的好痛外，还有一类痛是所谓的坏痛。比如说肩周炎的疼痛，主要是由于肩关节周围肌腱劳损导致的慢性炎症，继而引发疼痛。这种疼痛又会限制肩关节的活动，延缓炎性物质代谢的速度，造成堆积而增加疼痛，从而形成一个恶性循环。 这一类“坏”痛我们归为炎症性疼痛，其对人体的伤害是比较大的，严重影响生活和工作。

针对这一类疼痛我们就应该积极地干预它，可以通过消炎就达到治疗的目的。在疼痛科有一种安全简便又高效的方法，就是在关节周围注射消炎镇痛药物以减轻炎症，打破这一恶性循环，为肩关节功能的恢复创造有利的条件。

神经痛往往更“阴险”

临床上还有一种更“坏”的疼痛，我们叫他神经病理性疼痛，简称神经痛。它是指神经在受到压迫等刺激甚至没有任何刺激的情况下，不断地放电并刺激中枢神经系统，让大脑产生疼痛的感觉。

典型的例子就是带状疱疹导致的神经痛。虽然皮肤的损伤通过三周左右的时间可以自愈，但有些情况下，急性期疱疹病毒对神经造成的损伤就没有那么容易修复了。这些受损的神经会随时放电，从而让人产生疼痛的感觉。病人常常表现为非常剧烈的刀割样、针刺样、烧灼样疼痛，皮肤受到任何风吹草动都会加重疼痛。且这种疼痛往往持续性存在，甚至还有不断加重的可能。

对于这一类疼痛来说，治疗主要分两步走：在疾病早期要想方设法帮助神经自我修复，恢复正常的功能状态；而到了疾病的晚期，比如神经损伤达到半年以上，神经的变性已经到了无法挽回的地步。这个时候，就需要根据神经的功能做神经毁损或其他干预神经电冲动传递的手段了，而且治疗效果有一些也不尽如人意。

文/王小平（首都医科大学宣武医院）

敲黑板

这几种疼要就医

上面说了这么多，那么有一个比较现实的问题，哪些疼痛需要尽快找医生诊疗呢？

1.疼痛持续时间长，反复发作；

2.疼痛对生活和工作造成影响；

3.神经痛，表现为针刺样，放电样，刀割样疼痛；

4.口服常规止疼药物无法控制。