世界哮喘日：正确认识哮喘 科学预防对症治疗

咳嗽、胸闷、大口喘气，严重时还会出现呼吸困难……哮喘是一种慢性气道炎症性疾病。今年5月7日是世界哮喘日。温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院成人呼吸科副主任医师吴立琴在接受采访时介绍，哮喘可以发生在任何年龄，无论是儿童、成人还是老年人，患病率几乎没有差别。

“相关资料显示，我国成年人哮喘隐匿患者多，有些人并未意识到自己患有哮喘，因而没能得到及时有效的治疗。”吴立琴提醒，如果出现反复喘息、气短或有胸闷、咳嗽等症状，夜间及晨间多发，常与接触过敏原、冷空气、特殊气味和环境以及感冒、运动等有关，应尽早到医院就诊，由医生判断是否为哮喘并进行针对性治疗。

“哮喘很难根治，但如果按照医生指导，通过规范的药物治疗和良好的自我管理，哮喘可以得到最大程度控制，甚至长期不发作。只有少数重症哮喘患者需要高剂量的吸入激素和多种附加治疗。”吴立琴介绍，治疗哮喘的药物主要有两大类：一类是针对哮喘发作时的喘息、胸闷、气短等症状，用来缓解气道痉挛的药物；一类是针对慢性气道炎症的长效控制药物，比如糖皮质激素。

吴立琴强调，患者不必过分担心激素的副作用。吸入激素与口服和静脉用的全身激素是不同的，吸入激素直接到达气道黏膜，只有非常少的激素经过黏膜入血，全身副作用非常少。

日常生活中有何预防哮喘的措施？吴立琴表示，哮喘受遗传因素和环境因素的共同影响。其中，环境因素包括吸入过敏原、食物过敏、吸烟、特定药物、剧烈运动、情绪强烈变化等。远离有可能诱发哮喘的环境因素，可以有效控制哮喘发生，同时也尽量避免感冒和冷空气的刺激。