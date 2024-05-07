白内障手术 人工晶体是越贵越好吗？

过去，白内障手术被称为复明手术。而今天，大家做白内障手术不仅为了看得见，更要看得好，既要看远清楚又要看近清楚。做手术前医生最常被问到的问题是：我该用什么样的人工晶体？单焦点与多焦点晶体区别是什么？越贵的晶体一定越好吗？

目前市面上的晶体按功能划分主要有以下类，单焦点人工晶体，双焦点、三焦点人工晶体及连续视程人工晶体。今天，眼科专家就来为大家解答如何选择最适合自己的人工晶体，教你只买对的不买贵的。

单焦点人工晶体

顾名思义，单焦点人工晶体只有一个焦点，只能看远或者看近，优点是价格便宜，术后视觉干扰比较少，适合大多数老年人。如果您平时生活只需要出门遛遛弯、买买菜做做饭、带带孙子等，没有长期近距离阅读的习惯，那完全可以满足需要啦。

选择了单焦点人工晶体后，医生通常还会问您术后是以看远为主还是看近为主，根据您的要求选择不同度数的人工晶体。一般建议您保留原来的生活习惯，如果术前多年近视度数较高，已经习惯戴近视镜，建议保留这种习惯。不同之处在于，可以把原先较高的近视度数降低到300度左右；如果术前近视度数不高，术后想看远清楚不再戴近视镜也是可以的，看近处看小字比较费力，但是戴上合适度数的花镜，看字也是非常清楚的。

结论 如果您不排斥戴花镜或者近视镜（高度近视患者），单焦点人工晶体是个不错而且性价比很高的选择。

三焦点人工晶体

该类人工晶体理论上解决了单焦点晶体“看远清楚但看近花眼”的问题，可为大多数患者提供良好的远、中、近全程视力，但价格较贵。如果您看远看近都不愿意戴眼镜，又要看手机，又要看电脑，还要开车，且经济上允许，或许这是一个好的选择。

不过，多焦点人工晶状体对患者眼部条件的限制较为严苛，并不是所有人都适合，如严重的眼底病变、角膜病变、散光很大的患者就不适合。同时，术后需要一定的适应过程，也许看东西会不舒服，对视觉质量要求苛刻的病人也不建议植入。

结论 如果您术后不愿意戴镜，经济条件允许，那么可以选择三焦点，但最终是否适合三焦点人工晶体，需要您的手术医生为您综合评估。

连续视程人工晶体

不管是单焦点还是多焦点人工晶体，都不像我们自己的晶体一样具备调节能力。而连续视程人工晶体模拟了人眼的连续变焦功能，术后一般中距视力及远视力比较好。据观察，通常50%的患者在看近的时候仍然是需要戴老花镜的。它对于患者眼部条件的选择也是较为苛刻的，和三焦点人工晶体的限制差不多。这类人工晶体的价格介于单焦点和三焦人工晶体之间。

结论 如果您除了满足日常出行，平时看电视、玩电脑比较多，看书看报看手机需求不高，或许是一个不错的选择。

其他类型人工晶体

还有一些其他类型的晶体供您选择，包括双焦点人工晶体、散光矫正型人工晶体、多焦点散光矫正型人工晶体等，为不同的患者提供个体化的订制。

结论 不管什么类型的晶体，不管是国产的还是进口的，在质量和成像上，都是没有任何区别的，这点大家不用担心。

文/李学民（北京大学第三医院 北京健康科普专家）

多·知·道·点

人工晶体是眼睛的“镜头”

如果把人的眼球比作照相机，那么晶状体就相当于照相机的镜头。白内障就是眼睛里的晶体混浊了，也可以理解为镜头不清楚了。做手术的目的就是更换一个新镜头。而人工晶体就是更换之后的镜头，即手术中安进眼睛里面的薄薄一片、代替天然晶状体的东西。

随着科学技术的发展，人工晶体设计的逐步改进，为白内障患者提供了越来越多的选择性，提高了患者术后的视觉质量及生活质量。

总结一下，选择人工晶体是首先要结合您自身的眼部情况，其次要结合您的生活需求，最后也要综合一下经济因素。并不是越贵越好，最适合您的才是最好的！