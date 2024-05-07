不喘的哮喘其实很常见

哮喘，哮喘，没有喘憋症状怎么能叫哮喘呢！但是，的确有一些哮喘，没有喘憋的症状。这一类哮喘中，最有代表性的是咳嗽变异性哮喘和胸闷变异性哮喘。别以为这种情况是个别现象，受其困扰的患者真不在少数。

每年五月的第二个周二是世界哮喘日。医生在此提醒公众：如果长期咳嗽和胸闷，找不到原因，要想到该病的可能，应及时找专业的呼吸科进行排查，以免贻误病情。

被误诊为咽炎的哮喘

咳嗽变异性哮喘的症状以咳嗽为主，它是呼吸系统的常见病，拥有大量的患者。咳嗽变异性哮喘由于没有喘憋症状，常常被人们误以为得了肺炎或者支气管炎等肺部感染性疾病，但抗生素治疗完全没有效果。而且肺部CT和肺功能检查也常常是正常的，又经常被当作咽炎治疗，结果当然也是不尽如人意。

所谓咳嗽变异性哮喘最主要的表现就是咳嗽，但其咳嗽时常具有鲜明的特征：

以干咳为主 这部分哮喘人群往往以干咳为主，部分患者可以伴有少量稀薄白痰。

夜咳 夜间咳嗽也是其一个重要特点，很多患者整夜咳嗽难以入睡。

咳嗽时间较长 不像感冒或是气管炎1-2周就好转，往往要持续2个月以上，因此咳嗽变异性哮喘也是慢性咳嗽中的主要疾病之一。

具有明显季节性 对花粉过敏者来说，其咳嗽常常具有明显的季节性，比如桃花花粉过敏，咳嗽常常发生在春季桃花盛开的时候；对蒿草花粉过敏则会在秋季蒿草花粉传播的时候，出现咳嗽症状；对霉菌过敏的患者则经常在梅雨季节出现症状；对尘螨和粉尘过敏的患者则会在尘土飞扬的环境中突然出现咳嗽。

对外界刺激敏感 像其他哮喘一样，咳嗽变异性哮喘患者对外界的刺激也具有很高的敏感性，学名叫“气道高反应性”，比如接触到油烟、烟雾、刺激性气体、冷热空气变化等都会出现剧烈咳嗽。

这个哮喘常被当成心脏病

胸闷变异性哮喘的主要症状为胸闷，和咳嗽变异性哮喘一样往往有季节性、夜间症状加重、“气道高反应性”等。值得注意的是胸闷变异性哮喘一部分可能会发展为重症哮喘，出现呼吸衰竭甚至危及生命。

胸闷变异性哮喘同样拥有众多患者，因其主要症状为胸闷，由于呼吸道症状不明显，常常被人们误认为是心脏疾病，而首先选择去心内科就诊。很多患者做了很多检查，包括运动平板实验、心脏超声、肺部CT、CT下冠状动脉造影，甚至进行了有创的动脉导管下冠状动脉造影等，仍然无法确诊，走了很多弯路，花费了大量金钱，导致病情贻误。

揪出“真凶”得去呼吸科

说到这里可能有人会问，咳嗽变异性哮喘和胸闷变异性哮喘都没有哮喘的症状，为何属于哮喘呢？这是因为它们的发病机制以及病理生理和大多数哮喘一致。因此正确了解和认识这两种哮喘，对于早期发现该类不喘憋的哮喘有着重要意义。下面为大家简单介绍一下这两种哮喘的排查方法。

咳嗽变异性哮喘 由于咳嗽是呼吸疾病常见症状，而咳嗽变异性哮喘通过常规手段很难发现，往往在临床中被误诊或漏诊。

其实，对于咳嗽变异性哮喘，专业的呼吸科医生会从其特征性咳嗽症状中作出初步判断，然后给予进一步检查。咳嗽变异性哮喘患者往往呼气末一氧化氮会明显升高、激发试验阳性、血嗜酸粒细胞和血IgE水平升高等，通过这些检查结果基本可以确定患者是否存在咳嗽变异性哮喘。

胸闷变异性哮喘 主要是一定要在考虑排除心脏病的同时，去呼吸科查一下有无哮喘的可能。同咳嗽变异性哮喘一样，可以通过呼气末一氧化氮明显升高、激发试验阳性、血嗜酸粒细胞和血IgE水平升高等来判断有无哮喘，一些肺功能有通气功能障碍的患者可以通过舒张试验阳性加以确诊。症状严重的患者，可以检测指尖脉搏氧饱和度和动脉血气分析，判断有无出现低氧血症及呼吸衰竭。

已经“中招儿”需连防带治

咳嗽和胸闷变异性哮喘，虽然没有喘憋症状，但也是哮喘的重要类型。因此，在治疗上与其他类型哮喘相似。

避免接触过敏源 由于过敏是诱发哮喘的重要因素之一，因此哮喘患者避免接触过敏源至关重要，否则无论如何治疗都无法得到满意的疗效。比如对花粉过敏的患者在花粉传播季节要戴口罩，关好门窗，避免去花粉密集的景区和野外，关注天气预报中关于花粉浓度的预报，如果花粉浓度过高，要尽量避免外出；对动物皮毛过敏的不要饲养和接触宠物。对尘螨过敏的，要保持家中的卫生环境，减少家中的毛绒制品，并定期除螨，紫外线灯空气消毒就是一种很实用的除螨方式。

如果对哪种物质过敏不是很清楚，还可以去医院查一下过敏源，通过皮肤点刺皮试的方法，也可以通过抽血查IgE抗体的方法检测过敏物质。如果对某种物质过敏严重，而又难以完全避免，可以考虑进行脱敏治疗。

糖皮质激素吸入治疗 这是目前最重要的治疗哮喘的药物，吸入激素可以有效地降低哮喘患者的气道炎症，从而减轻症状，而且很大程度避免了应用全身激素带来的如肥胖、骨质疏松、感染、血糖升高等严重副作用。

哮喘治疗效果不理想？问题在于有些患者常常在症状略有改善的时候自行停药，导致症状反复。哮喘是一种慢性气道炎症，往往和个人体质有关，不能治愈但能控制。因此需要长期坚持用药，并在医师指导下减量或停药。

同时，由于药物刺激，可能会导致声音嘶哑和口腔溃疡，但只要认真仔细地在用药后漱口，多数人都可以接受这种治疗方式。

值得注意的是，胸闷变异性哮喘患者如果出现胸闷症状加重，并出现低氧血症甚至呼吸衰竭，应及时去医院就诊，必要时住院治疗。

文/赵艳丽 （北京胸科医院）