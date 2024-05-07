打击倒卖“回流药”，参保人别做帮凶

近年来，随着医保报销水平不断提高，医保目录内药品范围逐步扩展，参保人员买药用药更加便捷，医院、药店、诊所甚至线上都可购药，并享受医保报销。然而，这些政策也让一些不法分子动起歪心思，不少药贩子通过“高价回收”诱导参保人参与药品买卖。这种变相回收参保人享受医保报销后所购药品再次销售的，就是医保“回流药”。国家医保局日前提醒，不要因贪图小利成为药贩子的帮凶，给自己和他人造成不可挽回的损失。

换一种说法，所谓“回流药”，是指行为人使用他人医疗保障凭证，或参保人利用医保报销从定点医药机构购买药品，在个人实际支付购药费的基础上加价销售给药品回收人，药品回收人销售给医药机构、诊所等，医药机构、诊所再销售给患者。比如，医保参保人自费10元，开出总价100多元的药，在药贩子的帮助下，哪怕只以50元的价格卖出去，两者也可从中赚40元。

由此可见，医保参保人参与倒卖“回流药”，是欺诈骗保行为，导致本该用于救命的医疗保障基金被不法分子蚕食。医保基金是人民群众的“救命钱”，维护医保基金安全，事关人民群众的切身利益，事关医疗保障制度的公平性和可持续性。如果一些参保人长期多开、虚开药品，既造成医保基金无故增加大量资金缺口，也造成医疗资源的严重浪费。

除蚕食医保基金，倒卖“回流药”还危及用药安全。且不说“回流药”脱离药品储存必要的温度、湿度条件，药品质量难以保障，国家医保局前不久披露，有的药贩子往药盒里装上假药卖给药店，以假乱真；因药品有效期不直接印在药片上，有药贩子把临期或过期的药品从原包装中拆出来，再装入新药盒，张冠李戴；还有药贩子在拆解重组“回流药”过程中，常常混淆剂量规格、药品种类……

正基于此，相关部门一直致力于严打倒卖“回流药”行为。今年2月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发《关于办理医保骗保刑事案件若干问题的指导意见》明确，明知系利用医保骗保购买的药品而非法收购、销售的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚；指使、教唆、授意他人利用医保骗保购买药品，进而非法收购、销售的，以诈骗罪定罪处罚。

严厉打击倒卖“回流药”，最关键的重点之一是筑牢参保人防线。一方面，要对广大参保人加强相关法律、法规文件的宣传教育。比如，根据《医疗保障基金使用监督管理条例》，个人以骗取医保基金为目的，利用享受医保待遇的机会转卖药品，接受返还现金、实物或获得其他非法利益，造成医保基金损失的，暂停其医疗费用联网结算3个月至12个月，并处以骗取金额2倍以上5倍以下的罚款。如涉案金额较大、情节严重，还会构成诈骗罪。这些都需要广而告之，以增强参保人的法治意识。另一方面，要面向广大参保人宣传，贪图小利倒卖“回流药”，有可能让良药变成“毒药”，轻则延误病情，重则误人性命，而且长此以往，每个人的用药安全都可能难以得到保障，全社会都要付出代价。要提高公众对倒卖“回流药”行为的认识和警惕，参保人要做到不虚假就医、购买药品，不做药贩子的帮凶，也不购买来源不明、包装破损的药品，以此形成全社会共同抵制“回流药”的良好氛围。