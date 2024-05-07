“不当黄牛”应是陪诊师的职业道德底线

万周

北京市民王鑫的女儿再次发烧、咳嗽，但正常挂号挂不上。情急之下，王鑫在某社交平台发布求助帖，很快就有自称“陪诊师”的人私信他，“可以帮忙挂号今日××医院”“挂号服务费500元”。这让王鑫很疑惑，“陪诊师”提供的挂号服务和“黄牛”到底有何区别？据《法治日报》报道，陪诊师本来是为满足一些特定人群在医院就诊时的陪伴需求而兴起的职业，但一些陪诊师正在悄悄变味儿——以陪诊之名，行营销之实，倒卖医师就诊号源，扰乱医疗秩序。

陪诊师是陪伴病人在医院就诊的服务人员，服务对象多为老人、孕妇、残障人士等特殊人群。作为服务产业迅速发展条件下出现的一种新服务业态，陪诊师较好满足了部分患者的就诊需求，愈发受到欢迎。可以预见，随着老人、孕妇、残障人士到医院就诊需求的持续增长，陪诊服务必将迎来更好的发展前景。

然而，作为一种新型职业，陪诊师也因发展初期规范的缺失而出现一些乱象，其中最突出的一个问题，便是部分陪诊师忘却了本分，当起了倒卖医师就诊号源的“黄牛”。虽然不少陪诊师没有像“号贩子”那样牟取暴利，加价的金额不大，但这种行为本质上几乎与“号贩子”倒卖医师就诊号源无异，不仅扰乱就医秩序，还挑战人们在获得医疗服务上的公平权利，其危害不容小觑，必须“零容忍”。

陪诊师摇身变为倒卖医师就诊号源的“黄牛”，虽然直接源于见利忘义的歪念，以及诚信自律意识的缺失，但关键还在于陪诊师这一新型职业缺乏必要的刚性约束。目前，我国尚未将陪诊师纳入职业目录，整个行业缺乏制度规范和准入标准。如此不但导致陪诊师准入门槛低，统一、专业的管理规范缺乏，也让陪诊服务的边界客观存在灰色地带。尤其是陪诊师的法律地位不明确和权利义务的不清，让部分唯利是图的陪诊师在缺乏足够法律责任压力的情况下，当起了倒卖医师就诊号源的“黄牛”。

严防陪诊师成为倒卖医师就诊号源的“黄牛”，需要综合施策。相关部门应通过引导和督促构建行业自律规范、加大失信惩戒等方式，不断唤醒陪诊师内心的规则意识，把守住“不当倒卖医师就诊号源‘黄牛’”的底线，作为捍卫职业素养、增强规则意识的行动自觉。

陪诊师守住“不当倒卖医师就诊号源‘黄牛’”的底线，也需要外部的“挤压效应”。相关部门应针对一些客观存在的法律短板，进一步完善相关法律法规，明确陪诊服务行业的法律地位和监管要求，就资质审查、实名认证、规章制度、服务类别、服务流程、服务内容等依法进行规范，以此建立健全行业标准和行为规范，切实堵住陪诊师倒卖医师就诊号源的监管漏洞，推动陪诊服务行业健康发展。

“去民之患，如除腹心之疾。”不让陪诊师蜕变为倒卖医师就诊号源的“黄牛”，既是维护医疗市场秩序的必然要求，也是推动陪诊服务行业健康发展的必然抉择。只有坚持综合施策，把解决当前问题的治标之举和解决长远问题的治本之策结合起来，才能实现治理的良性循环，让陪诊师在法律、自律和社会责任的共同引领下，牢牢守住基本的职业道德底线。