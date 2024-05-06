中国防治职业病成效明显

本报北京电 （记者熊建）2019年以来，国家卫健委建立完善了国家职业病及危害因素监测和职业病报告体系，监测病种由原来的10种职业病扩大到所有的职业病病种，即十大类132种；职业病报告系统覆盖了全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团，涉及约2000多个县（区）。国家卫健委日前举办新闻发布会，介绍了中国职业健康工作的有关情况。

国家卫健委职业健康司副司长、一级巡视员王建冬表示，国家“十四五”职业病防治规划中期评估的结果显示，基本上实现了“时间过半、任务过半”，职业病防治的各项重点工作取得了积极进展和明显成效。“当前，重点职业病监测向县（区）延伸，监测病种和范围已经扩大至全因素和上岗前、在岗期间、离岗时和应急健康检查等全部职业健康检查类型。”王建冬说，在560个重点县（区）开展了中小微企业工作场所职业病危害因素监测，基本掌握了我国重点行业职业病危害现状和接触粉尘、化学毒物、噪声等职业病危害劳动者的健康状况。

“我们以粉尘、化学毒物、噪声和放射性职业病危害严重的矿山、冶金、建材等行业领域为重点，深入开展职业病危害专项治理。”王建冬说，同时，开展职业病及危害因素监测，实现职业病危害严重行业、重点职业病监测县区以及监测病种三个全覆盖；并强化监测与监督执法、危害治理和健康企业建设联动，累计监督检查用人单位92万余家、建设健康企业1.9万家、选树“职业健康达人”6.9万名。

目前，全国现有职业病诊断机构620家、职业健康检查机构5670家、尘肺病康复站829家，基本形成了“地市诊断、县区体检、乡镇康复”的职业病诊疗康复体系。2021年至2023年，也就是“十四五”规划实施以来，为5300万劳动者提供职业健康检查，为劳动者提供职业病诊断服务约9万人次，为20万尘肺病患者提供就近、免费康复服务超过120万人次。

据王建冬介绍，全国职业卫生、放射卫生技术服务机构达到2059家，职业病防治专业技术人员达到7.4万人。国家卫健委和28个省份设立了工程防护技术支撑机构。建设了“国家矿山安全技术创新中心”“国家尘肺病诊疗中心”以及尘肺病防治省部级重点实验室。国家卫健委粉尘危害工程防护重点实验室还分两批遴选了64项防尘防毒先进适宜技术，转化了一批科技成果，健全完善了与省级工程防护机构的协作联动机制。

据国家卫健委职业安全卫生研究中心首席专家、人机工效室主任张忠彬介绍，全国目前共有承担职业病防治技术支撑任务的疾控中心、职业病防治院所3300多家，职业卫生和放射卫生技术服务机构、职业健康检查机构、职业病诊断机构等8300多家。这些机构在维护劳动者职业健康权益，推动企业创造良好的工作环境等方面发挥了重要作用。