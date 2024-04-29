新血检能比X光提早8年发现关节炎

科技日报北京4月28日电 （记者张佳欣）骨关节炎是最常见的关节炎形式。美国杜克大学全球健康中心研究人员报告称，通过验血检测一种新的血清生物标志物，可预测膝关节骨关节炎，比用X光检测出这种疾病的时间提早8年。相关论文发表于最新一期《科学进展》杂志。

当前的X射线诊断方法通常只在膝关节有结构性损害后，才能识别出关节炎。

现在，杜克大学研究团队发现，血液中有一种生物标记物，可区分患有膝关节骨关节炎的女性和没有此疾病的女性，甚至可以在许多女性被X光诊断为膝关节骨关节炎之前8年就捕捉到骨关节炎的分子信号。

研究调查了200名来自英国的白人女性，其中100人被诊断为膝关节骨关节炎，另外100人没有这种疾病，作为对照组。

结果显示，仅需6个血清肽（对应于6种蛋白质），就能以74%的概率区分8年后可能患骨关节炎的人群和8年后不会患骨关节炎的对照人群。

当前研究进一步证实了血液测试的准确性，确定了骨关节炎的关键生物标记物。实验证明，它可预测疾病的发展进程。

研究人员表示，这一点很重要，因为血液检测比X光片提供了更多证据，表明关节中存在异常。这将为早期骨性关节炎提供一个“机会之窗”，以阻止疾病发展，恢复关节健康。