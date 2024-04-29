服务有温度，就医体验更舒心

“母亲在这里住院。我早上给她煮面条，中午炒菜，有时候还包水饺，很方便，医院帮我们解决了吃饭的问题。”在山东省潍坊市一家医院的自助厨房里，病人家属郭女士说。

郭女士使用的自助厨房，由医院负责管理维护，面向患者及家属免费开放使用。厨房里厨具、电器、调料、水电设施一应俱全，让患者在治疗康养期间能吃上可口饭菜，养身又暖心。

近年来，随着医疗改革的逐渐深入，患者就医体验愈发受到重视。湖北、陕西等地陆续有医院增设“自助厨房”或“爱心共享厨房”。医院从患者视角出发，换位思考，既满足了个性化需求，也减轻了患者的家庭负担，同时又丰富了医院服务项目，让患者和家属切身感受到人性化关怀，传递出一份充满烟火气的温暖，折射出医疗服务观念的改变。

去年5月，国家卫生健康委、国家中医药管理局印发《改善就医感受 提升患者体验主题活动方案（2023—2025年）》，提出改善全过程的就医感受，提升患者体验，保障人民群众享有公立医院高质量发展成果。医疗服务为民便民的举措越来越多。

就诊制度设计越发贴合患者实际需求，数字技术发展广泛应用于就医过程。近些年，从日间手术到夜间门诊，从“指尖挂号”到远程诊疗，从医保账户家庭共济到医保谈判药品降费，多方面、各主体都在升级医疗服务上持续发力。一个个新举措，无不体现着“以患者为中心”的服务理念。

在医疗服务改革升级过程中，既要完善流程、创新模式，让人民群众看上病、看得好病，还要优化环境、细化措施，确保患者和家属获得的服务更体贴，就医过程更舒心。

像医院增设“自助厨房”这样的举措，正是医疗服务更加精细化、人性化的体现。打造清新优美的环境，进行适老化、无障碍改造，建设儿童友好型医院……从患者角度来看，舒适的就诊环境、温暖的医护服务，对于病体康复和身心健康都有很大帮助。改善群众就医体验，必须更加重视人文关怀。

健康为人人所共求，舒心服务很关键。不断提高服务供给质量，在改善就医感受、提升患者体验上下功夫，更好地满足群众的就医需求，持续提升人民群众的获得感、幸福感。

《 人民日报 》（ 2024年04月29日 14 版）