五一假期临近 国际旅行警惕登革热

五一假期临近，不少人会选择出境游。在欣赏美景，打卡美食的同时也要警惕身边可能出现的传染病。成都市中西医结合医院北区呼吸科主治医师代媛媛在接受采访时提示，前往东南亚、南亚、南美洲和非洲等国家和地区的游客尤其要注意预防登革热。

“登革热是由登革病毒引起的急性传染病，通过媒介伊蚊叮咬传播。伊蚊叮咬登革热病人或隐性感染者后，病毒会在蚊体内大量复制。伊蚊再叮咬其他健康人群时就会传播病毒，但人与人之间不会直接传染。”代媛媛提醒，登革热的发病症状与感冒、流感等比较相似，注意以下几点区别，一是登革热引起的发烧一般是“高烧”，体温常常能达到39℃，甚至40℃。二是除发烧外，登革热患者常伴有骨头痛、头痛、肌肉痛；头面部、颈部、胸部皮肤潮红；四肢躯干或头面部出现充血性皮疹或点状出血皮疹。三是有的患者还可能出现腹痛、腹泻等消化道症状，而感冒引起的症状除了发烧外，则多伴有鼻塞、流鼻涕、咳嗽等症状。

“如果过去2周曾在登革热流行的国家或地区逗留，或自己生活与活动的社区、街道、甚至城市范围内有登革热发生，当出现上述症状时，应考虑自己有感染登革热的可能，并尽快到正规医院就医，主动向医生说明情况。”代媛媛说。

“目前还没有针对登革热的特效药物，也无有效疫苗预防，因此预防是关键。”代媛媛建议，如有国际旅行计划，要提前做好准备，了解当地登革热疫情。同时，避免被蚊虫叮咬，尽量穿着宽松、浅色的长袖衣裤，身体裸露部位使用含避蚊胺、避蚊酯成分的驱蚊剂；尽量住宿于有空调或纱窗的酒店，若无空调或纱窗，最好使用蚊香或灭蚊气雾剂，并使用蚊帐；及时清理居住地室内外积水，避免孳生蚊虫；如果在旅行期间出现可疑症状，需要及时就诊。