上海试点饮料营养分级是否更健康？

最近，上海一些饮料开始试行“营养分级”，“营养分级”的相关话题一度还登上微博热搜引发了网友的各种讨论。上海的营养分级主要是：在饮料售卖页面、产品包装、货柜等场景出现了营养从A到D级推荐程度递减的分级标识。分级标识通过考量饮料在非乳源性糖、饱和脂肪、反式脂肪等方面的含量和使用情况，基于综合判定将饮料分为ABCD四个评级，可有效提高消费者选择的便利性。

上海的朋友看到这个标识了吗？这是上海市为了帮助消费者更好地了解饮料产品的营养价值，推出的一项新举措。很多人都在关注这个分级制度是如何运作的，它是否科学合理，以及按照它来选是否就意味着自己更健康。所以，今天我们就来聊聊这个问题。

营养分级是怎么分的？

通过糖、甜味剂、饱和脂肪等含量来区分

营养分级标识，它是一种通过图形方式，让消费者一眼就能看出食品营养情况的标识，可以帮助我们在购买食品时，快速做出更健康的决策。

它们会将饮料分为ABCD四个等级，主要根据饮料中非乳源性糖、饱和脂肪、反式脂肪、非糖甜味剂的含量对饮料进行综合分级。

首先要介绍一下界限值的含义：糖的界限值是0.5、5和11.5。0.5g/100ml是我国现行预包装食品国标（GB 28050-2011）里规定可以声称“无糖”的界限，5g/100ml是国标里规定可以声称“低糖”的界限。11.5是膳食指南中对高糖的分界，饮料含糖量≥11.5g/100ml为高糖。

非乳源性糖，指不是乳糖的糖。乳糖主要来自牛奶，也就是说，牛奶里的乳糖不算。

非糖甜味剂，就是指我们常说的代糖、甜味剂，比如赤藓糖醇、阿斯巴甜、安赛蜜等。

反式脂肪，A和B级所要求的≤0.3g/100ml也是现行国标里规定可以声称不含反式脂肪酸的界限。

饱和脂肪的两个界限值是0.75g/100ml和2.5g/100ml。

一般来说，糖少的、不用甜味剂的、脂肪少的、饱和脂肪、反式脂肪少的，就是AB级的产品。

如何看待“营养分级”？

意义是积极的 但容易误判

有人欢喜有人忧。有些人认为这是一个很好的尝试，可以让大家在选择饮料时更加明确它们的营养价值；而有些人则认为这只是形式主义，对实际健康状况并没有太大帮助。

那么，到底应该如何看待这个“营养分级”呢？

首先，我们要明白，“营养分级”的初衷是为了让大家更加直观地了解饮料的营养价值，从而帮助消费者做出更加健康的抉择。从这一点上来看，它的出现是有积极意义的。

不过，这个“营养分级”也可能有误判。

例如——

例子1：纯的鲜榨果汁糖分都在5%以上，很多还超过11.5%，应该被归为C级或D级；

例子2：全脂纯牛奶的饱和脂肪含量约有1.86g/100ml左右，应该被归为B级或C级；

例子3：一款加牛奶的咖啡或者奶茶，牛奶多加一些，因为饱和脂肪，则可能会被评为B级或C级。这个分级表格里，美式咖啡是A，有的拿铁是C。其实，拿铁就加点牛奶，我觉得比美式还是要健康一些的，还能弥补钙的流失呢。

这个分级还特别指出，不使用非糖甜味剂的才能是A级，意思是，只要用了代糖，就不能是A。可能是因为之前关于代糖的一些争议。

然而，《健康中国行动（2019—2030年）》明确指出：“尽快研究制定我国儿童添加蔗糖摄入的限量指导，倡导天然甜味物质和甜味剂饮料替代饮用。”“提倡城市高糖摄入人群减少食用含蔗糖饮料和甜食，选择天然甜味物质和甜味剂替代蔗糖生产的饮料和食品。”

我在以往也多次说过，批准使用的代糖都是安全的，不加糖只喝白水茶水当然是最健康的，但是，如果想要甜味又不想要糖，代糖依然是目前最好的替代办法。毕竟我们吃东西、喝饮料还有一个很重要的需求——享受美味和快乐。

使用“营养分级”就万事大吉了吗？

不能完全依赖它 只是一种新尝试

另外，“营养分级”并不是万能的，不能完全依赖它，更不能把它当作健康的“护身符”或者“挡箭牌”。

如果你觉得选了AB级就更健康，就可以放飞自我，敞开了吃甜点、吃红烧肉、吃炸鸡，最终也不一定有多健康。

总的来说，上海饮料开始实施的营养分级制度为我们提供了一个参考，也是一个值得尝试的新举措，但并不是唯一的标准。我们还是要综合考虑各种因素，结合自己的身体状况与需求，合理安排每天的饮食和生活，才能真正做到健康。

最后，作为一个营养师，我还是想提醒大家，饮食健康的基本原则还是合理搭配，适量饮食。在适量的前提下，还是可以享受奶茶、饮料等美味的。在享受美味的同时，注意保持均衡的饮食和适度的运动！

目前，上海共有4家企业参与“营养选择”标识试点，今年陆续在上海区域的产品销售菜单、饮料外包装、线上点单程序及售卖场所等醒目位置标注符合要求的“营养选择”分级标识。后续会如何，让我们拭目以待吧。（科信食品与健康信息交流中心副主任 阮光锋）