Omega-3不是越多越好？过量补充鱼油有风险！

身边的90后和00后，早就加入了养生大军，随便抓一个过来问问，都能给我列出一长串多年复购的保健品清单。其中，往往有鱼油（也被称为Omega-3)。我朋友圈里甚至还有人把鱼油当成益智万金油，记性不好来一颗，写不出PPT来一颗，预防老年痴呆来一颗……

首先，在益智这件事上，你可能想多了：鱼油真心帮不了你的智商。至于能否帮你预防老年痴呆或其它与老龄相关的疾病，也要在高质量证据的基础上，由医生帮你具体问题具体分析。

鱼油目前较为确定的功效集中在辅助改善高甘油三酯

至少到目前为止，鱼油相对较为确定的作用，主要集中在辅助改善高甘油三酯血症，对产品的组成和来源有要求，且需要是高纯度产品，存在“剂量-反应关系”。就连鱼油对诸如心律失常、心肌病、高血压、心脏性猝死等心血管疾病的二级预防作用，依旧是“证据不充分”，需要进一步的探索研究。

对于消费者而言，“证据不充分”这五个字是没啥力度的。大多数人的想法是，既然大家都买都补，那就一定有它卖得好的道理。外加上在某音某书某手上总会有各种“热心人士的热情分享”，宣称吃完鱼油全身通畅，耳聪目明脑子转得贼快……实话实说，如果我不是专业人士，我看完这样的“分享”，可能也会心动。

如果临床医生基于疾病诊疗，建议你服用鱼油，你确实需要考虑遵医嘱。但涉及鱼油的剂型（比如组成、来源）和剂量，也不是自己随便乱补的，需要使用处方鱼油，而非自己到处都能买到的“保健食品”类非处方鱼油。

过量摄入鱼油的风险主要包括以下几种

保健品，不是补得越多越好。鱼油摄入过量，是有风险的！

1.轻微消化道不良反应（鱼腥味、嗳气、腹泻和恶心）。

2.可能增加房颤发生风险。

3.可能增加出血风险（抗凝），Omega-3脂肪酸与抗凝剂或抗血小板药物同时使用时需定期监测出血风险。

第一种可能算不了什么。但后两种风险，真的有必要长点儿心。比如房颤这件事，就被英国药监局于2024年1月22日在官网发布用药安全警告——将房颤列为Omega-3脂肪酸常见不良反应，发生率约为10%。同时，房颤发生率呈剂量依赖性，服用剂量在4克/天时，房颤发生率最高。英国药监局建议患者：在服用Omega-3脂肪酸期间，如若出现房颤应立即就医，并永久停药。

其实，Omega-3脂肪酸增加房颤风险这件事，早在2021年就被美国心脏协会AHA“提醒”过公众：基于当时已有的研究，不能忽视Omega-3补充剂引发房颤风险的可能性。虽然截至2021年的研究有潜在的实质性偏差，还需要更进一步的调查，但临床治疗使用Omega-3补充剂时，需要关注这一风险。

欧洲药品管理局（EMA） 安全委员会在2023年9月的会议上也曾确认，把房颤列为含有Omega-3-酸乙酯的药用产品的“常见副作用”，如果患者在服用过程中出现房颤，必须永久停药。

所以给大家总结一下：鱼油不是万金油，不能包治百病。

若需要调节血脂建议选择处方鱼油并遵医嘱

如果因为血脂问题或心血管疾病辅助治疗，需要使用鱼油，建议听主诊医生的建议选择处方鱼油及遵医嘱合理用量。

有凝血障碍或者在使用抗凝剂或抗血小板药物的朋友，服用鱼油需警惕或者监测出血风险。

自己购买的鱼油，不一定能够达到期望的保健效果。因为DHA和EPA除了要对症，还要看浓度、形式和含量。但，不管能否实现自己期待的健康益处和效果，都别盲目吃太多，以免给自己增加风险。

好好吃饭+好好睡觉+好好运动+减少内耗，最安全实际。（注册营养师、临床营养师、中国营养学会会员 刘遂谦）