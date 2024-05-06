中国“银发族”追逐老年潮生活

中新社昆明5月5日电 (罗婕)“我健身8年，每周锻炼5次，上两节私教课。”近日，云南昆明63岁的真真阿姨因坚持健身保持优雅健康的体态走红网络。近年来，中国“银发族”在老有所养、老有所依基础上，开始探索生活的多样性，追求自我实现和更高的精神满足。

63岁的何菊仙生活在中国较早开展国际职业拳击比赛的云南省，在机缘巧合下结识一群年轻拳击手，开始学习拳击。5年来，她不再常跑医院，成了大家的“拳击妈妈”，还不时跟随团队到世界各地观摩比赛。今年，何菊仙登上人生首场业余拳击表演赛。“没想到我这样的农村妇女，养老生活会充满自我挑战。”她将拳击训练、拳击手备战等内容分享在短视频平台，希望鼓励更多人勇敢追求“第二人生”。

真真阿姨和“拳击妈妈”不是个例，越来越多老年人在运动中焕新生活。在户外，有成群结队、装备精良的老年骑行队、徒步团等，健身房“撸铁”也不再是年轻人的专属。昆明一家健身房销售岳晓峰表示，工作日的10时至18时，老年人成为主要客群，瑜伽、舞蹈、私教课等各类运动都十分受欢迎。

亦有“银发族”通过兴趣爱好充实生活。78岁的“架子鼓奶奶”张佳明虽满头银发，打起鼓来却铿锵有力。“十多年前我成为失独老人，一度心中郁结。”2023年，她来到昆明咚哒部落音乐工作室，“学习架子鼓让我找到释放情绪的出口。”

儿孙绕膝的生活之外，老人们一起打鼓、做公益，追求自我，从十几人到300余人，一路从公益舞台演奏到《星光大道》。工作室创始人李永华说，“我们的成功实践还吸引山东、天津等地的同行前来取经。”

事实上，老年人的潮生活体现在方方面面。当前，各大平台均有面向老年人学习养生知识、网络购物、锻炼健身的直播间，银发网络达人随之诞生。借助互联网，老年人晒生活的社交需求得到满足，旅游探店、时尚穿搭领域的老年博主层出不穷。

为满足老年人的精神文化生活，中国的老年大学提供形式丰富的教育服务。据中国老年大学协会数据，2023年全国各级各类老年大学(学校)已达7.6万所。在云南老年大学，2024学年共开设55个专业，招收学员5600余人次，同比提升18.6%。

云南老年大学校长陈亮介绍，随着老年人的需求与时俱进，学校新开设的手机摄影与短视频拍摄、图片视频处理等专业成为“黑马”，时装走秀、云南沙式太极拳等特色课程供不应求。云南还结合文旅资源，率先在丽江市老年大学开设“游学养课堂”，将旅游路线与非遗文化、红色思政等相结合。

云南大学民族学与社会学学院副教授李艳华表示，当代老年群体养老观念变迁、生活方式转变，对晚年生活的自主性、掌握感增强，追求更高的生命质量与生活品质。老年人多元化、个性化的需求，刺激新的消费市场发展，教培、文娱、康养等融合发展的新业态不断涌现。

据复旦大学老龄研究院银发经济课题组预测，在人均消费水平中等增长速度背景下，2035年银发经济规模可达19.1万亿元人民币，占总消费比重的27.8%，占GDP比重的9.6%。(完)