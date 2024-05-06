健康服务到吉安 专家义诊暖人心

“别担心，我先看看您的病历和检查报告。”

“目前的治疗方案挺好的，您得坚持用药、定期复查。”

下午2点，江西省吉安市中心人民医院北院区的门诊大厅，患者们在临时搭建起的义诊服务区早早排起了长队，依次有序就诊。来自上海、成都、厦门、广州、南昌等地的血液科专家义诊团刚刚抵达吉安不久，顾不上休息，就连忙穿上白大褂，逐一询问起患者病情……

义诊现场医务人员合影。（受访者供图）

4月26日，中华医学会血液学分会专家团健康义诊活动走进革命老区吉安，开展门诊义诊、疾病筛查、健康教育等健康服务，专业的技术、细致的解答，这些远道而来的专家们，为当地患者带来了一场“家门口”的暖心健康服务。

上海血液学研究所所长、上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长赵维莅解答义诊患者问题。（受访者供图）

上海血液学研究所所长、上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长赵维莅，是本次义诊专家之一。许多患者慕名而来，纷纷带上了病历和检查检验结果来到她的义诊台前。这些患者多为血液肿瘤相关疾病，赵维莅耐心地询问着患者病情、既往治疗情况等，综合分析后给出专业的治疗方案和建议。“听完专家的建议，我这心里踏实多了，面对疾病也更有信心去战胜它。”一位患者说。

在赵维莅看来，与义诊的每一位专家一样，利用业余时间力所能及地参与一些义诊、健康教育等公益活动，是自己作为一名医生的职责所在。特别是对于地处偏远、优质医疗资源欠缺的地区来说，能够组织一批专家来到现场为患者面对面服务，不仅能够切实帮助到患者，提高患者面对疾病的信心，还能通过与当地医生的交流协作，带动当地医疗服务能力提升。“未来，我们也希望通过多途径的公益活动、交流培训等，推动血液疾病相关规范化的创新诊疗方案和理念下沉到基层，让更多患者不用辗转出远门就能享受与大医院同等的治疗方案。”赵维莅说。

南昌大学第一附属医院血液病诊治中心主任医师李菲在义诊现场接诊了十余位患者，其中有的患者早早就从乡镇里赶到义诊现场等候。“看到每位患者眼中的期待，我真诚地希望通过自己所掌握的专业知识和技能，尽可能地帮助到他们。”李菲说，“通过这样的义诊活动，对我自身来说也是一种激励和鞭策，我也将在血液专科道路上不断精进技术，满足患者所需，让他们在面对疾病时更有信心，积极配合治疗。”

为了让此次义诊服务顺利落地，吉安市中心人民医院血液内科负责人章志学早早就跟同事开始了准备工作，通知患者、整理病历、打印报告、制定义诊流程……一系列工作确保义诊服务有条不紊地进行。“我此前也曾在上海交通大学医学院附属瑞金医院血液内科进修学习，把一些先进的诊疗技术和体系带回到家乡，为吉安的血液病患者带来获益。”章志学说，“本次义诊活动，许多血液病领域的专家不辞辛苦来到吉安，既给当地患者带来了一颗‘定心丸’，也给我们血液科医生带来了新的学习成长机会。希望通过我们的努力，能够切实造福吉安的父老乡亲，为大家的健康贡献一份力量。”

参加本次义诊活动的还有四川大学华西医院血液内科主任牛挺，厦门大学血液病研究所所长徐兵，南方医科大学南方医院血液内科主任医师冯茹、血液科副主任医师魏小磊，上海交通大学医学院附属瑞金医院血液内科副主任医师王黎、许彭鹏等，这些专家共同为当地血液疾病患者送上了暖心健康服务。