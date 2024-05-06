专家：手足口病高发期应做好预防

新华社沈阳5月5日电（记者高爽）“春夏之交，气温转暖，儿童手足口病病例数明显增加。”近日，辽宁省沈阳市第六人民医院感染二科主任李兴海接受采访时表示，进入手足口病高发期后，家长、老师应多关注孩子手、足、口等部位症状表现，发现异常及时就诊。

手足口病是一种由肠道病毒引起的传染病，可通过飞沫、接触及食物污染等途径传播，主要在3岁至5岁儿童中流行。患儿通常会出现发热、口腔疱疹、手足皮疹等症状。

“患病后，患儿口腔内会出现疱疹，初期为小红点，后发展为水泡，最终破溃形成溃疡，此外手、足和臀部出现斑丘疹。值得注意的是，有一种特殊类型的手足口病称为疱疹性咽峡炎，病症主要表现为口腔内有疱疹，而手、足和臀部没有丘疹，这种病症较为少见，要避免误诊或漏诊。”李兴海说。

日常生活中如何预防手足口病？李兴海建议，接触公共物品后、进食或抚触口鼻前应洗手；保持室内空气流通，定期清洁和消毒玩具、餐具等物品；手足口病流行期间，避免去人群密集、通风不良的公共场所；保持良好的饮食习惯，避免食用生冷、不洁的食物。

“大多数手足口病患儿症状轻微，一周左右即可自愈，但严重的手足口病或可并发脑炎、脑膜炎，甚至导致死亡。因此，对于手足口病的预防和控制尤为重要，除了日常加强防护，接种肠道病毒71型（EV71）灭活疫苗可有效降低感染风险。”李兴海说。