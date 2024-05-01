小龙虾抢“鲜”迎“五一”

4月30日，在位于潜江市的中国小龙虾交易中心，工作人员分拣小龙虾。

位于江汉平原腹地的湖北省潜江市水网密布，全年小龙虾综合产值超过750亿元，逾20万人从事小龙虾相关产业。“五一”假期临近，位于潜江市后湖管理区的中国小龙虾交易中心近日每天交易量约2000吨，小龙虾在这里被分拣、打包、装车，发往全国各地，迎接即将到来的假期消费热潮。

新华社记者 伍志尊 摄