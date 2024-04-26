“五一”假期即将到来，为了能让消费者敢消费、愿消费、乐享品质消费，中国消费者协会昨日发布消费提示，提醒广大消费者“五一”假期四大消费领域要留心。

交通住宿需规划。中消协提示，“五一”期间人流、车流量大，景点、道路可能出现拥堵的情况，消费者如果选择外出游玩，应提前规划好行程，合理安排出行路线和住宿酒店等。选择自驾游、长途巴士的消费者应时刻关注路况，尽量错峰出行。选择飞机、高铁出行的消费者要提前购买往返票，并通过正规平台、网站购票，如遇到有打折的车票或机票务必考虑折扣是否合理，不要轻信“特价机票”“内部渠道”等宣传，防止上当受骗。选定酒店时要通过正规平台多方比价，并仔细查看酒店的评分和其他消费者的评价，注意酒店周围的交通和环境。选择旅行社前要通过全国旅游监管服务平台查询旅行社的资质和注册信息，确保旅行社资质齐全、经营范围明确，并签订正规旅行合同，仔细审阅合同内容。

购物充值要警惕。“五一”期间不少商家会开展各种促销活动，其中难免鱼龙混杂，消费者要审慎选择、理性消费，避免落入各种消费陷阱。在购买商品前，消费者应当先评估自身的消费能力，然后货比三家择优选购，面对商家的促销和宣传不要冲动，多关注商品的品质。对于需要购卡充值的预付消费，消费者务必仔细审阅合同条款，明确退费、违约等事项，避免一次性充值过大金额。另外，不要听信自称中消协帮忙办理退款退费的电话、短信和平台信息，中消协已在声明中多次强调此系不法分子冒充，而且正规退费流程一般会以原路返还的形式返还本人缴费账号，凡是退款时要求额外支付费用的，都是诈骗。

饮食就餐讲卫生。消费者外出就餐时要注意“舌尖上”的安全，尽量选择经营资质齐全、就餐环境干净卫生、食品量化等级高及实施“名厨亮灶”的餐厅就餐，并关注菜品是否新鲜，不要食用“野味”和未加工处理的“生鲜”食品。购买食品时要选择包装及标签信息完整的食品，并按照说明保存和食用。

消费纠纷留证据。购物凭证是消费者与商家发生消费纠纷后，依法维权的重要证明。广大消费者在购买、使用商品或旅游消费中，一定要注意索取并妥善保留购物发票、收据、支付记录等消费凭证。当自身合法权益受到损害时，应当本着合法、正当、公平原则，首先与商家协商解决，如果和解不成，可向有关部门投诉，也可通过全国消协智慧315平台向消协组织投诉。