上海银行助力老年人“拥抱”数字医疗

日前，上海银行与上海市第一人民医院创新建立“互联网医院+银行”服务新模式，方便老年市民在银行网点就可以配药到家。

在年轻人畅享线上诊疗的便利的同时，一部分老年人对这一模式仍存在不会用、不敢用的痛点，日常挂号、配药奔波医院的频率较高。对此，上海银行结合其在网点服务上的优势，与上海市第一人民医院合作，引入“互联网医院”实体服务载体，配套网点员工辅助指导，让老年人在银行网点即可享受智慧医疗，方便老年人就医，共享智能便利。

据悉，银行和医院双方联动，以共建志愿服务队为抓手，帮助更多走进家门口银行网点的老年人“一站式”掌握更多有关互联网医院的知识，共助老年人“拥抱”数字医疗新时代，真正从“想用”升级到“会用”。

上海市第一人民医院患者体验与门诊管理处处长柴双表示，作为“老年友善医疗机构优秀服务品牌”的首批入选单位，上海市第一人民医院长期注重老年健康服务建设，医院携手以养老金融为特色品牌的上海银行跨界探索“互联网医院+银行”服务新模式，共同关注智慧医院建设与养老数字化转型。

上海银行零售业务部总经理姚秦表示，“老有所医”需要社会各方推动，上海银行聚焦老年人服务关怀，探索老年人在获得优质金融服务的同时便捷就医。此次合作通过银医联动，推动“家门口”适老服务升级，发挥银行网点优势，使“互联网+医疗+金融”的一站式服务惠及更多老龄群体。