抗击衰老，科学家有新发现

现代社会，人类的寿命得到大幅延长。但伴随着年龄增长，一系列与衰老相关的症状也会极大影响人们的晚年生活质量与健康。

衰老的基础是明显的代谢下降，但其驱动因素是什么？如何对抗衰老、维持身体的健康状态，成为长期以来医学界乃至全人类重点关注和要面对的问题。对此，北京大学基础医学院强力教授团队与汪丽恒教授团队有了重要研究进展。他们发现，免疫球蛋白G（IgG）在衰老前期就开始在脂肪组织中堆积，导致脂肪组织纤维化和代谢损伤；而干预IgG的堆积可以延缓衰老中的代谢衰退，有望延长健康生命周期和寿命。相关科研成果日前以《抗体IgG是一个驱动脂肪组织纤维化和代谢衰退的衰老因子》为题发表于《细胞·代谢》杂志。

抗体，以免疫球蛋白的形式存在。在5种主要抗体中，免疫球蛋白G(IgG)占全部血清抗体的80%左右。强力和汪丽恒研究团队长期致力于脂肪组织重构和代谢疾病机理研究。他们通过人和小鼠脂肪组织的研究发现，随着年龄增长，免疫球蛋白在脂肪组织里大量堆积，其中IgG富集十分显著。与其他组织相比，IgG在脂肪组织中的堆积远早于衰老发生，壮年小鼠即开始显著增加，水平也远高于其他组织。随着IgG积累的增加，与衰老相关的并发症开始出现，包括胰岛素抵抗、慢性炎症、脂肪组织等代谢功能下降。因此，本应进行免疫保护的抗体，反而成为驱动衰老的关键因素。

那么，是否能够通过靶向IgG延缓衰老？在不损伤抗体产生影响免疫保护的前提下，研究者在小鼠实验中特异干预了IgG的再循环回收利用，成功避免了IgG在衰老过程中的积累，从而明显改善了代谢功能，延长了小鼠的健康生命周期，甚至增加了约12%的寿命。

多年以来，强力研究团队围绕衰老和代谢做了一系列深入研究。前期的研究发现，脂肪组织为衰老的始动组织，聚焦于此，该团队尝试通过新思路以解析衰老。2023年，研究团队以动态角度解析衰老，提出代谢弹性的概念，揭示了衰老中基因的反应能力会受损，而通过干预脂肪组织代谢弹性，可纠正衰老中的代谢失调。随后，研究团队聚焦寻找衰老的源头，重新对衰老研究进行了梳理，发现过往研究成果主要集中在衰老之后的变化，是衰老之“果”。“而我们则在尝试寻‘因’。跳出传统观念，重新审视衰老和IgG，才有了此次的重要发现。”强力介绍道。

强力说，此次研究的重要意义在于，首次揭示了IgG抗体是一个衰老的驱动因子，其在青壮年时期就开始堆积，远早于其他衰老标志物。虽然IgG在体内大量存在，对免疫保护至关重要，但其过度堆积却可能引发全身代谢衰退。

“因此，我们可以大幅提前，在青壮年时期就对衰老进行干预，而不是等到五六十岁才想办法延缓衰老。这样能最大限度保护机体功能，延长健康寿命。”强力说。

“衰老可能是免疫保护所付出的代价，并且是通过代谢衰退来驱动的。这项研究从观念上更新了我们对IgG的认知，也为衰老研究和干预提供了新方向。”汪丽恒表示，未来，研究团队将全面建立IgG对衰老进程的影响和对代谢功能多方面损害作用的研究，深挖其作用机制，并测试和验证是否可以通过干预这条通路改善人类代谢健康，进而延缓衰老。

（本报记者 晋浩天 本报通讯员 韩芳）