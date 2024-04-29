在法国巴黎遇见“舌尖上的中国”

鲜贝狮子头、焖炉烤鸭、佛跳墙、百花酿蟳蚶、黑萝卜干蒸黄鱼……随着一道道中华美食缤纷上场，法国巴黎中国文化中心的晚会现场高潮迭起，丰富的味蕾享受和精彩的中餐文化故事收获法国嘉宾的连连称赞。近日在巴黎中国文化中心与中国烹饪协会联合举办的“你好中国——美食之夜”活动中，来自中国的美食连接起中法美食文化，也联通两国中餐界。

除了举办文化交流活动，法国中餐界侨团与中国烹饪协会举办签约仪式、座谈会等交流活动，搭建深入合作平台，为中华美食和文化在法国传播再添新途径。

共赏中法餐饮文化交融之美

在“你好中国——美食之夜”活动上，中国烹饪协会厨师创作的纪念中法建交60周年主题蔬菜雕刻花艺展台吸引中法嘉宾驻足欣赏。萝卜雕刻的和平鸽和牡丹花簇拥着埃菲尔铁塔和天坛造型，将中法两国的文化特色融合呈现。

晚会上，由中国烹饪协会厨师精心烹制的18道菜品轮番上场，主厨逐一介绍每道菜品的烹饪技艺和文化故事。鲁菜、川菜、粤菜、苏菜、浙菜、闽菜、湘菜和徽菜八大菜系的特色菜式展现了中国美食“一地一风味”的特色，也让法国嘉宾借美食了解中国丰富多彩的历史文化。

巴黎中国文化中心主任刘红革在晚会上说：“中国美食之夜”是文化中心近年来首次举办的高端美食活动。中法两国都是美食大国，烹饪技艺交流常有常新，中华饮食文化源远流长，法国美食享誉世界。中餐有八大菜系，法国有米其林餐厅，都讲究烹饪美学。当晚在美食之都巴黎品味舌尖上的中国，得以让中法朋友们共赏中法交融之美，共同促进中法文化的交融互鉴和民心相通。

在中国烹饪协会赴法国交流的5天行程中，除了多场美食文化交流活动，中国烹饪协会还与法国亚洲餐饮联合总会、法国华二代创业协会签订战略合作协议；与法国华侨华人妇女联合会、法国国际烹饪联合总会召开推动海外中餐繁荣座谈会。

“2024年是中法建交60周年，是中法文化旅游年，也是巴黎奥运会举办年，这为法国中餐业提供展示和推广的机会，是中餐业进一步提升国际影响力的重要契机。”中国烹饪协会会长杨柳接受本报记者采访时说，“在这样的背景下，中国烹饪协会邀请国内杰出的餐饮企业家代表和来自福建省福州市、泉州市，广东省潮州市，广西壮族自治区桂林市，山西省太原市和北京市等地的知名烹饪艺术家一起赴法交流，以美食为媒，以文化为桥，向法国展示了中国独特的烹饪艺术和美食文化。中国烹饪协会与法国亚洲餐饮联合总会等法国中餐业侨团签订战略合作协议、进行充分交流，也为中餐业在法国进一步发展提供有力支撑。

助推法国中餐业提质升级

“前来交流的中国名厨技艺精湛，让我们大开眼界。能和国内餐饮业一流的企业家和厨师面对面交流，一起探讨烹饪技艺的细节问题，对我们来说是难得的机会。”法国亚洲餐饮联合总会会长黄美娜接受本报记者采访时说。

在此次系列美食活动中，中国烹饪协会团队为筹备晚会常常忙到深夜。“这次考察团年龄最大的厨师已70多岁，他也和大家一起工作，到凌晨3时大家仍然精神振奋。我们社团的中餐业主和厨师一边提供各种后勤保障，一边进行业务交流。国内烹饪艺术家对烹饪的热情和敬业让我们很受感动，也给我们很多业务启发。”黄美娜说。

中国烹饪协会副秘书长张利介绍，根据中国烹饪协会、法国亚洲餐饮联合总会、法国华二代创业协会签署的《助力法国中餐行业高质量发展计划》战略合作协议，三方将合作开展文化交流和展示活动，组织学术研讨会和座谈会，为中国企业出海开店搭建平台，推动优质烹饪食材的进出口合作，促进中法餐饮职业院校之间交流互访，开展国际烹饪技艺人才的培养项目，共同推动中法餐饮文化的繁荣发展。

法国亚洲餐饮联合总会常年为法国中餐业从业者提供技术交流、经营管理、商务合作等多方面的交流平台。黄美娜介绍，当前，法国中餐业发展面临许多新变化。一方面，法国民众对中餐的了解不断加深，对中餐品质要求提升，中餐发展市场潜力大。另一方面，传统中餐馆面临新老接替乏力的问题，高水平中餐烹饪技术人才相对短缺，中餐馆品牌影响力和中餐文化推广还有较大空间。

“这次交流活动对法国中餐业从业者来说既提气又提供实际帮助。法国中餐业打通与中国中餐产业的交流对接，加大在法国的营销传播力度，对法国中餐业提质升级提供‘软实力’支持。”黄美娜说。

加强中餐文化线上线下传播

在“你好中国——美食之夜”活动中，一道宫保鸡拼百花酿蟳蚶，让法国巴尔扎克故居纪念馆馆长伊夫·卡农惊喜。他说，这道菜的味道一开始不明显，但是随后味觉的感受越来越强烈，和法国美食“一步到位”的味蕾感受正相反，体验十分美妙。

“我们希望通过视觉、听觉与味觉的融合，为法国朋友呈现一次全方位的中华美食文化体验。这次交流活动不仅展示了中国餐饮文化的多样性，还深入探讨了不同美食的历史渊源和在当代社会中的影响。在场的华侨华人和中餐业从业者对活动展现的美食文化都非常赞赏。相信这次活动能让法国朋友更加深刻地感受到中华文化的丰富性和深远影响。”杨柳说。

“法国年轻人也喜欢在社交平台上‘种草’中国特色美食，麻辣烫、火锅、烤串这些在中国‘火起来’的特色中餐，也吸引越来越多法国消费者的关注和喜爱。”法国华二代创业协会会长詹胜洁说，当前，中法两国文化交流日益密切。中餐不仅获得越来越多法国朋友的喜爱，更日渐成为中华文化传播、中法文化交流的独特载体。“这次活动达成的战略协议中，有一部分就是加强中餐文化在法国线上线下的传播，我们也将继续在法国推动各类美食推广活动和中国美食文化宣介活动，让更多法国朋友通过有趣多样的活动，感受中餐的魅力。”

中国烹饪协会法国美食交流考察团的活动刚在巴黎结束，法国亚洲餐饮联合总会又组团来到中国进行采访。正在中国考察中餐业发展情况的黄美娜还有很多工作计划。“了解中国预制菜产业的发展，沟通中国食材配料的进出口渠道，增加和国内餐饮业的商业合作……这次行程不够，我们10月还要组团再来。”黄美娜说。