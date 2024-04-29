智慧城市，有算法更有温情

34项“免证办”事项实施、311项“川渝通办”事项全面落地；动动指尖，感受双城生活、同城体验……一张2023年“川渝通办”成绩单，显示出数字技术赋能城市治理的巨大潜力。

智慧城市是通过综合运用现代科学技术、整合信息资源、统筹业务应用系统，加强城市规划、建设和管理的新模式。2013年，住房和城乡建设部公布了首批90个智慧城市试点。2023年，40个智慧城市时空大数据平台建成。从信息化到智能化再到智慧化，数据联通、服务联结、治理联动的智慧城市，在推进城市治理现代化中发挥着越来越重要的作用。

漫步城市街头，智能交通、智能养老、智能社区、智能环保、智能政务等应用场景不断拓展，信息基础设施不断完善。在川渝，阅读一卡通项目让“四川借书、重庆还书”成为一种可能；在浙江杭州，通过“城市大脑”可以实现30秒入住酒店、20秒景点入园、10秒找空房。

城市，因数字赋能而智慧，更因人而生动。一座城市的更新，得益于数字技术的精准赋能；两座城市的“牵手”，源于算法逻辑背后的人文关怀。一趟等待晚点旅客的地铁、一项网上办理的跨省业务、一张多地通用的交通卡……庞大的数字公共服务体系，落脚点是知冷知暖的贴心举措。将技术嵌入居民日常生活，才能不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

重庆和成都，迥异的地理风貌，因智慧城市建设而紧密相连、畅联互通。山水相依、人文相亲、数字相连，期待数字中国的画卷，涌现出更多有技术、有温度的数字“双城记”。

《 人民日报 》（ 2024年04月29日 11 版）