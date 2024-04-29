国货“潮起来” 生活美起来

走进第四届中国国际消费品博览会展区，只见人来人往、热闹非凡。作为消博会的“头回客”，浙江企业“葳芸”展出了自主设计的8套旗袍——或时尚飘逸，或华美绚丽，或雅致端庄，成功抓住各国观展人士的眼球。

从中国的传统服饰到享誉世界的时装，旗袍“出圈”离不开一代代手工艺人的不懈努力。版型贴合、工艺精细、设计前卫，时下的旗袍品质不断提升，还逐渐撕掉“老土”“过时”等标签，成为名副其实的国货“潮品”。“葳芸”创始人叶丽英难掩骄傲：“现在，好多年轻人和‘老外’喜欢用旗袍当礼服，我们的生意也越来越好做。”

本届消博会，“国货”是当之无愧的关键词。在主会场的8个室内展区中，以“国货特色潮品”为主题的就占3个。从冰峰汽水到椰树椰汁，从海南黎锦到景德镇瓷器，从上海牌腕表到红旗新能源车……国风流行，国潮涌动，国货带来更丰富的消费选择，也带来更美好的文化体验。

消费既是经济现象，也是文化现象。随着生活水平不断提升，人们愈发追求精神文化生活的丰富性，在消费中也寄托了独特的精神志趣和审美态度。时下，不少国货融入传统文化元素，又结合时尚潮流进行创新改良，满足了消费者的多样化需求。消博会上，潮玩品牌泡泡玛特首发“蜀韵小胖”系列玩具，以大熊猫形象演绎“中国风”；在桂发祥糕点包装上，杨柳青年画的彩绘娃娃在云雾间边走边吃糕点，寓意“步步糕升”，让点心好吃又有趣。既实用又耐赏玩，有质感又新潮，国货“潮品”为消费者带来更深层的精神满足。

质量是产品的核心竞争力，是国货受欢迎的关键。在消博会的“飞鸽自行车”展区，一款碳纤维公路自行车引来众人围观。据介绍，为降低风阻，企业对车身进行了200余次流体力学分析，大大提升了自行车性能。如今，“飞鸽”以近400万辆的年销量，续写着国民品牌的传奇，也成为“中国制造”的一张名片。这说明，老字号、老品牌长盛不衰，不能只靠“卖情怀”“卖记忆”。以更高的追求、更严的标准生产产品，不断推陈出新，品牌才会良性发展，国潮才会澎湃不息。

今年的《政府工作报告》提出，积极培育国货“潮品”等新的消费增长点。国货“潮品”热销，离不开坚实的产业基础。消博会期间，一场新能源汽车众测环岛赛火热开赛，多款国产新能源车展现出较高技术水平。日渐成熟的汽车产业链体系，支撑了国产新能源汽车品质出众、产销两旺。国货的消费需求，也促进相关产业蓬勃发展。山东曹县兴起汉服纺织产业集群，相关企业超过2000家，吸纳近10万名从业人员。挖掘产品价值、顺应消费潮流、完善产业体系，形成供给与需求的良性循环，国货的发展之路必将越走越宽广。

云南普洱的来珠克咖啡庄园，几年前才创立。消博会上，一名采购商在展台上试饮新品咖啡后感慨，和国际市场上成熟的“商业豆”不同，“来珠克”咖啡豆的品质每年都有提升，“未来还有无限可能”。如今，像国产咖啡一样孕育着无限可能的国货品牌数不胜数。国潮催生新风尚，国货展现新变化，将扮靓更多人的生活，为经济高质量发展注入新动力。

（作者为本报评论部编辑）

《 人民日报 》（ 2024年04月29日 05 版）